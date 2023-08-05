Cамарчанке, купившей букет за фальшивку, вынесли приговор

87

Железнодорожным районным судом г. Самары женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Как сообщалось ранее, при пересчете денежной наличности у работницы цветочного павильона, расположенного на улице Владимирской, возникли сомнения в подлинности одной из купюр достоинством 5000 рублей. О своих подозрениях женщина сообщила в полицию. Банкноту полицейские изъяли и направили на экспертизу. Исследование, проведенное в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области показало, что она является фальшивой и изготовлена на цветном принтере.

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили подозреваемую в совершении преступления – жительницу Самары 1999 года рождения.

В ходе предварительного расследования уголовного дела следователями установлено, что местная жительница решила сбыть фальшивую купюру, использовав ее в качестве оплаты за букет цветов. После получения сдачи в размере 4200 рублей, злоумышленница скрылась.

Женщина полностью признала свою вину. Суд учел ряд смягчающих обстоятельств и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы без штрафа условно с испытательным сроком на 2 года, обязав встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию, периодически являться на регистрацию, не менять место жительства без уведомления инспекции. Приговор вступил в законную силу.