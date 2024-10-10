Безработный забрался на дачу самарца и украл велосипеды

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В апреле текущего года в дежурную часть О МВД России по городу Жигулёвску с заявлением о краже обратился житель города Самары 1988 года рождения. Мужчина сообщил, что из его дачного дома, расположенного в поселке Солнечная поляна, пропали два велосипеда. Заявитель оценил причиненный материальный ущерб на сумму более 40 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия и подробно опросили потерпевшего. Мужчина рассказал полицейским, что он с семьей некоторое время отсутствовали на даче, так как проживают и работают в другом городе, а когда вернулись, то обнаружили приоткрытое окно. При осмотре комнат, заметили отсутствие велосипедов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к преступлению может быть причастен безработный мужчина 1985 года рождения и выяснили, что подозреваемый может находиться на территории другого региона. Установив точное местонахождение злоумышленника, оперативники выехали в служебную командировку в Свердловскую область, где задержали злоумышленника и доставили его в территориальный отдел органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса подозреваемый пояснил, что отжал окно в дачном доме и похитил велосипеды. Похищенное имущество реализовал неустановленным лицам, а денежные средства потратил на собственные нужды.

Следственным отделом О МВД России по городу Жигулевску в отношении 39-летнего мужчины возбужденно уголовное дело.