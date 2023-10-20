Безработная самарчанка после застолья с новыми знакомыми лишилась банковской карты

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В полицию за помощью обратилась 55-летняя жительница Промышленного района областного центра. Безработная женщина сообщила, что после застолья с малознакомыми людьми у нее из квартиры пропала банковская кредитная карта, с которой впоследствии произошли списания денежных средств на общую сумму свыше 9 тысяч рублей.

Следственным отделом по раскрытию преступлений, совершенных на территории Промышленного района СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.г ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная в отношении электронных денежных средств), в службы и подразделения органа внутренних дел направлены отдельные поручения для проведения разыскных мероприятий.

Оперуполномоченные уголовного розыска подробно опросили потерпевшую, установили личности всех участников застолья и очевидцев, изучили финансовые документы, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в торговых точках, где проходили списания с карты заявительницы. Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам полиции поступила информация, что к хищению электронных денежных средств может быть причастен местный житель 1987 года рождения, имеющий нарушение здоровья, обусловленное последствиями травмы ноги.

Допрошенный в качестве подозреваемого безработный житель Промышленного района в совершении противоправного деяния признался и пояснил, что увидев банковскую карту потерпевшей на тумбочке, где она оставила ее без присмотра, похитил пластик и ушел из квартиры. Возле подъезда увидел своего ранее судимого знакомого и пригласил выпить, при этом передал приятелю кредитную карту заявительницы для оплаты алкоголя и продуктов. В дальнейшем продолжил распивать алкоголь на лавочке возле того же подъезда, еще несколько раз отправляя знакомого в магазин. В содеянном раскаивается и готов возместить ущерб потерпевшей в полном объеме.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.