72-летняя самарчанка отдала мошенникам 2,8 млн рублей

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Жительнице Самары поступил звонок на сотовый телефон. Мужчина, представившийся сотрудником службы доставки, сообщил 72-летней женщине, что на ее имя пришла посылка. Несмотря на то, что пенсионерка утверждала, что ничего не заказывала, незнакомец попросил ее назвать код из смс-сообщения для отказа от посылки. Женщина, не подозревая обмана, назвала код, после чего звонок неожиданно прервался.

Через некоторое время ей снова позвонили, на этот раз якобы из правоохранительных органов. Собеседник предупредил, что она стала жертвой мошенников, и предложил свою помощь в спасении денежных средств. Под руководством незнакомца, женщина через банкоматы, расположенные в торговом центре, несколькими транзакциями перевела собственные деньги на так называемый “безопасный счет”.

Лишь спустя некоторое время, после того как она перевела в общей сложности 2 823 350 рублей, женщина осознала, что стала жертвой тщательно спланированной мошеннической схемы. Поняв, что ее обманули, она обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело, и правоохранительные органы проводят расследование.

Полиция призывает всех неравнодушных граждан быть бдительными и внимательными. Если вы видите, что пожилой человек находится у банкомата в взволнованном состоянии или проявляет излишнюю суетливость, не проходите мимо. Проявите участие, поговорите с ним, возможно, именно ваше внимание спасет его от рук мошенников и сохранит его средства и нервы.