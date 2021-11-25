68,4% совершенных самарскими подростками преступлений – преступления против собственности

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По информации федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области, в настоящее время на их учете состоит 37 несовершеннолетних осужденных.

При постановке на учет подростки проходят углубленное психологическое обследование, после чего составляются психологические характеристики и рекомендации для выбора инспекторами оптимального метода воспитательной работы. На каждого несовершеннолетнего готовится индивидуальная психокоррекционная программа. Сотрудниками филиалов уголовно-исполнительной инспекции организовано проведение психологических мероприятий по профилактике агрессивности и конфликтности, ежемесячно проводятся профилактические беседы с несовершеннолетними и их родителями о недопущении совершения повторных преступлений и административных правонарушений.

Представитель Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области Татьяна Гордеева рассказала, что по итогам 10 месяцев текущего года в области наблюдается снижение количества совершенных подростками общественно опасных деяний - на 4,8%. Кроме того, на 10,4% снизилось число подростков, их совершивших. Основными причинами нарушения подростками закона являются отсутствие должного контроля со стороны родителей, стремление получить материальную выгоду от реализации похищенного, социальное неблагополучие семей. 68,4% совершенных подростками преступлений – преступления против собственности. В настоящее время за совершение общественно опасных деяний на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних состоит 292 человек, которые не достигли возраста уголовной ответственности.

Одной из действенных форм профилактического воздействия на несовершеннолетних, которые вступили в конфликт с законом, является их социализация и реабилитация в условиях центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, а также специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа в г.о. Октябрьск.