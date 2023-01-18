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Сотрудники отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Самара получили оперативную информацию о том, что 64-летний житель одного из сел Большечерниговского района незаконно хранит оружие.

С целью проверки данной информации сотрудники полиции в присутствии понятых провели осмотр дома, где проживает подозреваемый, в ходе которого обнаружили и изъяли предмет, похожий на ружье.

Изъятое полицейские направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, мужчина хранил в доме огнестрельное оружие, а именно самодельно-переделанное двуствольное охотничье ружье, модели ТОЗ-63, калибр 16 мм.

Согласно данным сотрудников полиции, задержанный – безработный, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и нарушение правил дорожного движения.

Подозреваемый пояснил полицейским, что ружье нашел и хранил без цели сбыта. О том, что хранение оружия запрещено, мужчина знал, но все равно переступил закон.

Группой дознания ОМВД России по Большечерниговскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеется незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые к вам попали любым способом, данные предметы необходимо сдать в территориальные органы внутренних дел.

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов», освобождается от уголовной ответственности. Добровольной сдачей считается выдача лицом предметов вооружения по собственной воле, или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности их хранения.