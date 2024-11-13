45-летняя сызранка подобрала телефон и подарила его знакомому

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В августе текущего года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1978 года рождения с просьбой оказать содействие в розыске её сотового телефона. Заявительница предоставила полицейским описание, документы на утраченный гаджет, с указанием IMEI и оценила причиненный ущерб на сумму 10 000 рублей.

Сотрудники полиции опросили потерпевшую, и выяснили, что женщина предположительно оставила телефон на прилавке одного из магазинов в районе улицы Декабристов, а когда вернулась за гаджетом – его уже не было. Самостоятельные поиски не увенчались успехом, и заявительница обратилась за помощью в полицию.

Оперативники изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в магазине и около него. Используя записи, оперуполномоченные уголовного розыска отследили маршрут передвижения женщины, которая спешно покинула торговую точку, села в маршрутное такси до Октябрьска и вышла в Центральном районе города на улице Ленина.

В беседе с жителями близлежащих домов, работниками торговых точек и используя скриншот с видеозаписей, полицейские выяснили, что подозреваемая в этот день приезжала к своему знакомому – жителю Октябрьска 1988 года рождения. При опросе мужчина не стал отрицать знакомство с сызранкой и сообщил, что та подарила ему сотовый телефон, после чего добровольно выдал его сотрудникам полиции.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение женщины, задержали её и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Подозреваемая призналась в содеянном и пояснила сотрудникам полиции, что, увидев забытый на прилавке в магазине телефон, решила присвоить его себе и сделать подарок любимому.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении женщины передано в Сызранский городской суд для принятия решения по существу. Телефон возвращен потерпевшей.