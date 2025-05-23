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19-летний жигулевец увидел припаркованную машину и решил снять запчасти

23 мая 2025 11:11
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19-летний жигулевец увидел припаркованную машину и решил снять запчасти

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулёвску обратился местный житель 2000 года рождения и сообщил о том, что из принадлежащего ему автомобиля ВАЗ-2114 похищены запчасти. Нанесенный материальный ущерб мужчина оценил, как значительный.

Прибывшие по указанному в сообщении адресу сотрудники полиции подробно опросили заявителя и очевидцев произошедшего, установили, что в ночное время автомашина стояла возле дома.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченным уголовного розыска поступила информация, что к совершению преступления может быть причастен 19-летний местный житель. Сотрудники полиции установили местонахождение предполагаемого злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса безработный задержанный сознался в содеянном и пояснил, что увидел припаркованный отечественный автомобиль, когда катался по городу, и решил похитить автозеркала, подлокотник, элементы светодиодных фар и лампы. 

Следственным отделением ОМВД России по г. Жигулёвску в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

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