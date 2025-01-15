18-летний житель Жигулёвска устроил тайники с наркотиками

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К правоохранителям поступила информация о том, что 18-летний житель Жигулёвска может быть причастен к незаконному сбыту наркотиков на территории города.

Для проверки полученной информации полицейские организовали мероприятия, во время которых на территории одного из гаражно-строительных кооперативов задержали указанного в сообщении молодого человека, в присутствии понятых обнаружили и изъяли у него сверток с порошкообразным веществом и сотовый телефон с фотографиями геолокаций тайников-закладок. Так же в ходе осмотра его места жительства и в оборудованных им тайниках полицейские обнаружили и изъяли 19 свёртков с подобным веществом.

Проведенное экспертами экспертно-криминалистического отдела Управления МВД России по городу Тольятти исследование показало, что в одном из изъятых свертков находилось более одного грамма N-метилэфедрона, в другом - более двух грамм «спайса», что законодатель относит к крупному размеру. В настоящее время по остальному изъятому проводится химическая экспертиза.

Он пояснил, что приобрел наркотики через Интернет с целью дальнейшей продажи путём закладок на территории города.

Следственным отделом ОМВД России по г. Жигулевску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Расследование продолжается.

В рамках расследования задержанного тщательно проверяют на причастность к другим возможным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Полицейские осуществляют сбор и анализ доказательств, а также устанавливают связи местного жителя, чтобы определить масштаб его деятельности и возможных соучастников.