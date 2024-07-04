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ЦБ РФ не видит необходимости повышать лимит бесплатных переводов по СБП
ЦБ РФ не видит необходимости повышать лимит бесплатных переводов по СБП
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ЦБ РФ не видит необходимости повышать лимит бесплатных переводов по СБП

4 июля 2024 18:18
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ЦБ РФ не видит необходимости повышать лимит бесплатных переводов по СБП

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что необходимости в повышении лимита по бесплатным переводам через СБП нет. Она отметила, что нынешний лимит покрывает потребности россиян.

"Сейчас лимит составляет 100 тысяч рублей, но мы не видим необходимости его повышать, – заявила она во время своего выступления на Финансовом конгрессе. – Когда речь идет о переводах другим лицам, мы видим, что, в основном, потребность в такого рода переводах покрывается этим лимитом".

Также Набиуллина высказалась и о возможной приостановке биржевых торгов юанем. Она отметила, что Банк России "учитывает все риски".

Накануне сценарий с возможной паузой в торгах юанем прокомментировал глава Сбера Герман Греф. Он отметил, что рисков в торгах юанем не видит. Греф мотивировал это тем, что "внебиржевой рынок существовал и до 60 процентов торгов всегда происходило именно там", - пишет Смотрим.

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