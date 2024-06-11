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Прошёл III Областной чемпионат финансовых компетенций «Финкульт» среди старшеклассников Самарской области

11 июня 2024 13:39
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Прошёл III Областной чемпионат финансовых компетенций «Финкульт» среди старшеклассников Самарской области

Более 20 команд образовательных организаций Самары и области стали активными участниками III Областного чемпионата финансовых компетенций «Финкульт», который в этом году проходит в рамках Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы». Первый этап эстафеты «Семейный бюджет: как не ссориться из-за денег» начался 11 апреля и продолжится до 30 июня.

Традиционно участники чемпионата состязались по двум направлениям – финансовые и коммуникативные бои.

В ходе финансовых боев ребята продемонстрировали свои знания на тему ведения семейного бюджета: как он формируется, как можно оптимизировать расходы и как прогнозировать доходы. Победителями в данных состязаниях стали: «Дневной пансион-84» (г.о. Самара), Гимназия №77 (г.о. Тольятти), СОШ с. Ягодное (м.р. Ставропольский).

Поединки по коммуникативным боям показали насколько команды разбираются в банковских услугах и как умеют договариваться при планировании бюджета, вступая в дискуссии с оппонентами. В этой номинации победы добились команды: Экономического лицея с. Исаклы (м.р. Исаклинский), школы №20 г.о. Самары, школы № 3 г.о. Новокуйбышевска.

Абсолютным победителем по итогам финансовых и коммуникативных боев признана команда СОШ № 3 г.о. Сызрани.
Чемпионат состоялся при поддержке Отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, Самарского Межрегионального методического центра по финансовой грамотности и АО Альфа-банк.

В рамках чемпионата ребята приняли участие в Финкроссе и Финквизе, которые провели студенты-волонтеры Финуниверситета и студенты СамГТУ, участвующие в социальном проекте «Школа лидеров – Финансовая грамотность».

Во время интерактива командам продемонстрировали ролик о проблеме финансового мошенничества, который создали ребята из группы Финактив63 при поддержке Регионального центра финансовой грамотности (РЦФГ).

Круглый стол «Актуальные проблемы повышения финансовой грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях» объединил педагогов образовательных организаций – участников чемпионата.

Спикерами выступили исполнительный директор – руководитель аппарата Самарского отделения Ассоциации юристов России Максим Токмаков, руководитель Регионального центра финансовой грамотности населения в Самарской области Елена Шурунова, заместитель директора Самарского межрегионального методического центра по финансовой грамотности системы общего и профессионального образования Елена Потокина, заведующий кафедрой конституционного, финансового и гражданского права Самарского филиала Московского городского педагогического университета Ольга Таренкова.

Эксперты обсудили роль образовательной организации в финансовом воспитании обучающихся, вовлечение родителей, проведение внеурочных мероприятий по финансовой грамотности в образовательных учреждениях, повышение квалификации в области финансовой грамотности, профессиональное развитие, методическое сопровождение педагогов.

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