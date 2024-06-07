Новая налоговая система в РФ приведет к снижению ряда платежей

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Новые налоговые изменения позволят 18 миллионам россиян снизить свои платежи благодаря введению вычета для семей с детьми. Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров.

«Налоговые изменения приведут к снижению платежей для 18 миллиона человек в РФ благодаря вычету для семей с детьми», — заявил Егоров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его слова передает РИА Новости.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов на полях ПМЭФ сообщил, что все деньги, которые придут в российский бюджет после грядущих изменений в налоговой системе, пойдут обратно в экономику. По его словам, «в кубышку» они собираться не будут.