На Зелёном Марафоне в Самаре пройдет Дискуссионный экоклуб

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В Самаре 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, состоится традиционный Зелёный марафон. Он пройдёт на 2-й очереди набережной р. Волги (у бассейна ЦСК ВВС). Участники смогут не только принять участие в спортивных соревнованиях, но и посетить площадку экологического Дискуссионного клуба Общественного центра Сбера.

В работе Дискуссионного экоклуба примут участие эксперты в области экологии, осознанного потребления, волонтёрства. Спикерами станут представители Сбера, Молодежного клуба Самарского отделения Русского географического общества – «Регион 163», АНО «Чистые водоемы», ГК «ЭкоВоз», центра международных волонтёрских проектов «Lastochki | ICY RUSSIA», общественных организаций «Свежий ветер» и «Экокультура и технологии».

Программа работы Дискуссионного экоклуба:

10.00 «Что такое углеродный след, и как сделать свою жизнь экологичнее», интерактивная лекция, спикер Игорь Прокофьев, советник Председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк.

11.00 «Волга-Матушка», квест-игра, организаторы Молодёжный клуб Самарского отделения Русского географического общества – «Регион 163». В игре могут принять участие школьники и их родители, студенты. В интерактивной форме участники смогут проверить свои знания о реке Волга, узнать об её экологических проблемах и причинах их возникновения.

12.00 «Как провести свое лето экологично», лекция-презентация, спикер Денис Стукалов, руководитель АНО «Чистые водоемы».

13.00 «Как бороться с образованием мусора и уменьшить его количество в нашем городе», лекция-выставка, спикер Юлия Бондарь, специалист по связям с общественностью ГК «ЭкоВоз».

14.00 «Путешествие со смыслом», лекция-презентация, спикер Арина Яковлева, координатор центра международных волонтёрских проектов «Lastochki | ICY RUSSIA».

15.00 «Безопасные лекарства. Безопасная одежда», лекция-дискуссия, спикеры Юлия Копылова, руководитель общественной организации «Свежий Ветер» и Сергей Денисов, директор АНО «Экокультура и технологии».

Организатором площадки выступит Общественный центр Сбера. Напомним, он открылся в Самаре в апреле 2021 года (ул. Вилоновская, 13) и стал первым подобным пространством в России. Каждый желающий может бесплатно провести там свое экологическое или социальное мероприятие.