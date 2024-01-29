Курс доллара на Мосбирже поднялся до 90 рублей впервые с 16 января

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Курс доллара на торгах Московской биржи поднялся выше 90 рублей впервые с 16 января. Об этом 29 января свидетельствуют данные на сайте площадки.

После открытия торгов в 7:00 курс американской валюты резко пошел вверх и с 89,7 рубля к 7:10 достиг 90,15 рубля. Всего за это время на бирже было произведено 76 сделок с валютой, отмечает «Газета.Ru». К 7:41 курс доллара ускорил рост до 90,2 рубля (+0,47%).

Курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повышался на 38,25 копейки и составлял 97,79 рубля, тогда как курс китайского юаня прибавил 0,3 копейки и достигал 12,49 рубля, пишут "Известия".