Владельцы Солнечного рынка проиграли суд против мэрии Самары

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Арбитражный суд Поволжского округа рассмотрел кассационную жалобу представителей ООО «Долина». Бизнесмены рассчитывают сохранить Солнечный рынок в Куйбышевском районе Самары.

Тяжба между предпринимателями и чиновниками мэрии Самары началась еще летом 2020 года. Тогда администрация областной столицы обязала коммерсантов закрыть торговые ряды. Дело в том, что городские власти отменили разрешение на право ООО «Долина» организовывать на кольце Южной обводной дороги рынок. Бизнесмены с таким положением дел не согласились и потребовали через суд отменить его. Но несколько раз арбитры вставали на сторону чиновников.

Как оказалось, несколько лет назад истек срок аренды павильонов у ТЦ «Амбар». Коммерсанты планировали выкупить их, но в 2019 году мэрия потребовала расторгнуть договоры купли-продажи и аренды. Однако сделать это удалось только летом 2021 года. В попытках оставить павильоны на месте их владельцы дошли до кассационной инстанции.

— Решения Арбитражного суда Самарской области и Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда остаются неизменным. Кассационная жалоба же — без удовлетворения, — следует из документов, опубликованных на сайте арбитража.

Но у бизнесменов еще остался последний шанс сохранить Солнечный рынок. Они могут обратиться Верховный суд, пишет 63.ру.

Но на этом споры владельцев торговых рядов и мэрии Самары не заканчиваются. В начале 2021 года уже чиновники обратились в суд. Оказалось, что бизнесмены задолжали около 12 миллионов рублей. Большую часть этой суммы составляет неустойка по договору купли-продажи. Еще 2,6 миллиона — это неосновательное обогащение в период с октября 2019 года по июль 2020 года. Помимо этого представители мэрии рассчитывают получить проценты за пользование чужими денежными средствами — 53,9 тысячи рублей. Этот вопрос чиновники также хотят решить через суд, но в данном случае уже они выступают в качестве истцов.

Что будет находиться на месте закрытого рынка на Южном шоссе, пока неизвестно. На месте других торговых рядов, на пересечении Аэродромной и Авроры, например, обустроили сквер с сухим фонтаном.

Фото: Pixabay.com