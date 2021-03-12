Виктор Кудряшов дал старт открытию нового для филиала "Балтика-Самара" производства безалкогольных напитков

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Сегодня председатель Правительства СО Виктор Кудряшов посетил с рабочим визитом филиал ООО "Пивоваренная компания "Балтика"-"Балтика-Самара".

Здесь он дал старт открытию нового для самарского филиала производства безалкогольных напитков.

На новом купажном отделении будут выпускать лимонады и другие безалкогольные напитки.

Это позволит предприятию повысить загрузку производства, сохранить рабочие места, отгружать больше продукции на экспорт.

Первым продуктом линейки стал безалкогольный напиток Flash Up Max, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.