Вьетнам присоединился к БРИКС в качестве партнера

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Вьетнам стал десятой страной — партнером БРИКС, сообщило правительство Бразилии.

"В качестве временного председателя БРИКС правительство Бразилии объявляет об официальном приеме Вьетнама в качестве страны — партнера группы. Правительство Бразилии приветствует решение правительства Вьетнама", — говорится в пресс-релизе.

В этом году государством — представителем организации стала Бразилия. Под ее председательством пройдет саммит с 6 по 7 июля.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, к группе присоединились:

Египет;

Эфиопия;

Иран;

ОАЭ;

Саудовская Аравия.

Также многие страны сотрудничают с БРИКС, среди них: Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан, пишет РИА Новости.