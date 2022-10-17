В Безенчуке на заводе пластиковых изделий «Стар Пласт» распечатают детали любой сложности на 3D-принтере

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Детали и запчасти любой сложности распечатать на 3D-принтере предлагают на заводе пластиковых изделий «Стар Пласт» в поселке Безенчук. Слой за слоем из пластика выращивается изделие. Причем оно и надежнее, и легче, а самое главное – гораздо дешевле получается.



– Если металлическая деталь при поломке может повредить и сопутствующие узлы, то пластиковая только сама сломается, все остальное целым останется. Одно дело заменить вышедшую из строя деталь, другое – провести капитальный ремонт. Затраты труда и средств разные, – считает Юрий Конаков, гендиректор завода.



Благодаря произведенным на предприятии деталям селекционеры Самарского НИИСХ и Поволжского НИИСС смогли реанимировать старую малогабаритную технику, необходимую для работы на опытных делянках.



– Это был самый уникальный заказ в нашей практике. Таких комбайнов уже давно не производят. И, конечно, запчастей на них сейчас не найти. Нам удалось их сделать. Ученые остались довольны, – рассказывает Юрий Конаков.



В «Стар Пласте» уверяют, что возможности такого подхода безграничны. Это особенно актуально в условиях антироссийских санкций, из-за которых возник дефицит запчастей. И аграриям стало тяжелее обслуживать и ремонтировать импортную технику.



Предприятию всего третий год, однако о нем уже знают не только в стране, но и за границей. У «Стар Пласта» есть представительства в Белоруссии и Санкт-Петербурге. На заводе работают сразу по нескольким направлениям – создают детали, производят пластик для 3D-принтера, выполняют резку и гравировку на лазерном станке. Особое предложение – производство самих лазерных станков. У «Стар Пласта» серьезные планы на дальнейшее расширение. Тем более что совсем скоро он выйдет со своей продукцией на маркетплейсы.

Фото: пресс-служба правительства СО