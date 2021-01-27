В Самарской области нашли множество заброшенных сельхозугодий

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Надзорное ведомство выявило на территории региона заброшенные земельные участки, которые по закону должны быть сельхозугодьями.

Найденные территории заросли сорняками, деревьями и кустарниками. В таком состоянии находятся отдельные земли в Кинель-Черкасском, Волжском и Исаклинском районах. Владельцам и арендаторам инспекторы вынесли предостережения, а кому-то предстоит выплатить штраф.

Самые большие участки нашли в Кинель-Черкасском районе. Так один из них располагается в границах бывшего совхоза «Рассвет» и занимает площадь 46,5 гектаров. В этом же муниципалитете инспекторы нашли 67,5 гектаров, заросших многолетними растениями и карагачем. Арендатору данного участка выписали штраф в 20 тысяч рублей.

В Волжском районе площадь заброшенных территорий поменьше, но выявили сразу три участка 21,1 га, 10,2 га, 10,9 га.

Всем владельцам вынесли предписание устранить нарушения до июня этого года. Земли предназначенные для сельхозобработки необходимо держать в ухоженном состоянии. Заросшие вредной растительностью и многолетними насаждениями земли наносят урон плодородности почвы. Согласно федеральному закону "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" такие участки могут быть даже изъяты у собственника.

Впрочем, всё больше сельскохозяйственных земель Самарской области используется по прямому назначению. Так, в 2020 году аграриями региона был собран рекордный урожай, пишет ГТРК Самара.