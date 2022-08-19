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В Самарской области активно развивается сеть индустриальных парков

19 августа 2022 10:44
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Резиденты индустриального парка «Преображенка» создали 5,5 тысяч рабочих мест и ведут строительство новых площадок.

Резиденты индустриального парка «Преображенка» создали 5,5 тысяч рабочих мест и ведут строительство новых площадок. Глава областного минэкономразвития с рабочим визитом посетил индустриальный парк и пообщался с резидентами. 

Компании, которые работают в индустриальных парках «Преображенка-1» и «Преображенка-2», уже выплатили 6 млрд налогов в федеральный бюджет, 2,6 млрд рублей - в бюджет региона. В стадии строительства сегодня находятся 10 проектов как крупных инвесторов, так и предприятий малого и среднего бизнеса. Одна из ключевых задач, обозначенных Губернатором Дмитрием Азаровым в работе Правительства региона, - создание всех необходимых условий для успешной реализации проектов частных инвесторов. 

Преимущество таких площадок заключается в том, что регион полностью, берет на себя вопросы, связанные с инфраструктурой и оформлением земли. «Промпарки созданы для быстрого, качественного, многостороннего развития инвесторов. Мы им помогаем под ключ, сопровождаем их проекты на всем жизненном цикле: от этапа входа в регион до развития следующих площадок, следующих территорий при эффективной работе действующих проектов», - пояснил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.  

Индустриальный парк, расположенный на границе Самары и Волжского района, сегодня представляет собой две очереди. В «Преображенке-1» глава областного минэкономразвития посетил высокотехнологичное производство медицинского оборудования, которое в промпарке разместил Самарский государственный медицинский университет. 

Как рассказал руководитель серийного производства Института инновационного развития СамГМУ Андрей Ильин, у вуза есть технопарк, где в последние годы успешно разрабатывались медицинские изделия. Потребность в расширении и запуске серийного производства продиктовала необходимость поиска новой площадки. Выбор был сделан в пользу «Преображенки». Производство разместится на площади более 2,7 тыс квадратных метров. «Здесь мы планируем производить медицинские тренажеры, расходные материалы для медицинских целей: лопатки, загубники, пластиковые маски для ИВЛ и многое другое, - перечислил Андрей Ильин. - Одно из устройств - это вакуумный экстрактор, который применяется для родовспоможения. В России он не производится никем, а мы его планируем запустить уже в начале следующего года».

Все изделия будут апробированы на мощностях вуза, затем начнут поставляться в медучреждения региона, страны и ближнего зарубежья. 

«Это и вклад в технологическую независимость нашей страны, потому что все разработки здесь наши, российские. Большинство разработок узлов и технологий принадлежат самому медуниверситету, - сказал Дмитрий Богданов. - Следующим этапом станет создание совместно с федеральным Минпромторгом и вузом медицинского индустриального парка для производства медизделий как высокотехнологичных, так и наиболее востребованных, которые ранее импортировались». 

Следующей точкой в рабочей поездке министра стал строящийся дилерский центр сельскохозяйственной техники, который планируется запустить уже в конце текущего года. Инвестор вложит в реализацию проекта более 116 млн рублей и планирует создать здесь 50 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. 

Строительство дилерского центра на территории «Преображенки» позволит обеспечить сельхозпроизводителей Самарской области качественным сервисом, организовывать обслуживание и ремонт техники по системе «одного окна», а также, за счет большей производственной мощности повысить процент готовности техники в сезон полевых работ. 

На территории «Преображенки-2» резидент ООО «СТА-2000» сегодня возводит крупный распределительный центр для компании Х5 Group, общей площадью свыше 70 тысяч кв. метров. Строительство комплекса идет опережающими темпами – уже в апреле 2023 года планируется ввести объект в эксплуатацию, на несколько месяцев раньше запланированного срока. В будущем распределительном центре будет создано более 1000 рабочих мест. 

Объект уникален для всего Поволжья: это мультитемпературный склад, в котором треть площади займет холодильное оборудование. По словам учредителя ООО «СТА-2000» Игоря Перлина, распределительный центр будет обеспечивать магазины «Пятерочка» Поволжья и Урала.  

«Благодаря индустриальному парку и министерству экономического развития нам предоставлены отличные условия для строительства. Мы начали возводить комплекс в феврале этого года, сегодня здесь работает более 50 единиц техники, около 300 рабочих», - рассказал Игорь Перлин. 

В Самарской области продолжается работа по формированию благоприятного инвестиционного климата и комфортных условий для работы бизнеса. Это, в том числе, связано с созданием новых инвестиционных площадок, где российские и зарубежные компании смогут реализовывать свои проекты при всесторонней поддержке региона. 

«Государственный индустриальный парк «Преображенка» создан по решению Правительства региона для того, чтобы создать наилучшие условия для инвесторов, где с максимальной скоростью можно построить любого рода промышленные, складские, логистические, сервисные объекты. Сегодня под управлением АО «ПромПарки» находится площадь в 650 гектаров: это Преображенка, Преображенка-2, Чапаевск и Новосемейкино. Мы присматриваем еще ряд территорий на севере Самары для дальнейшего расширения сети государственных парков», - рассказал о планах министр. 

В прошлом году Самарская область продемонстрировала рекордный прирост инвестиций – более 22,5% - и вошла в десятку лучших регионов страны по этому показателю. По итогам первого квартала 2022 года регион сохранил высокий темп. Несмотря на сложности, связанные с санкционным давлением со стороны западных стран, в Правительстве Самарской области отмечают, что значительная часть бизнеса уже адаптируется под текущие условия. «Сегодня и малый, и крупный бизнес понимают, что сложилась уникальная ситуация, когда можно серьезно развиваться дальше», - резюмировал Дмитрий Богданов.

 

Фото:   правительство СО

 

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