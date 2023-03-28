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В Самаре спрос на посуточную аренду загородной недвижимости вырос на 58%

28 марта 2023 12:49
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В Самаре спрос на посуточную аренду загородной недвижимости вырос на 58%

«Авито Недвижимость» объявила предварительные итоги I квартала по краткосрочной аренде.

Общий объем предложения домов, коттеджей, дач и таунхаусов для посуточной аренды в России за квартал вырос почти на 5,3%. За год наблюдается более существенный прирост — объем предложения вырос на 37,6%. В Самаре эти показатели составляют +4% и +38% соответственно. Причем большая часть предложения в городе приходится на коттеджи (55%) и дома (44%). На третьем и четвертом месте по объему предложения в первом квартале 2023 года оказались дачи и таунхаусы — на эти категории приходилось 0,25% и 0,25% объявлений соответственно.

 Спрос на посуточную аренду домов, дач, коттеджей и таунхаусов за квартал снизился на 8,1%, но за год наблюдается значительный прирост спроса — на 80,9% в первом квартале 2023 года относительного первого квартала 2022-го. В Самаре эти показатели составляют -25% и +58% соответственно. Больше всего спросом в городе пользуются коттеджи (54%) и дома (45%), а на дачи и таунхаусы приходится всего 0,11% и 0,17% спроса соответственно.

 Цены на посуточную аренду дач, домов коттеджей и таунхаусов в России за квартал выросли на 16%. При этом в первом квартале 2023 они выросли также на 16% относительно первого квартала 2022 года и составили 5800 рублей за ночь в среднем по России. В Самаре же цены как за квартал, так и за год не изменились и составили в среднем 8000 рублей за ночь. Дороже всего в городе стоит снять коттедж - 10 тысяч рублей, а дом можно арендовать по стоимости 6 тысяч рублей в сутки.

Общий объем предложения квартир для посуточной аренды в России за квартал вырос на 2,1%. За год наблюдается более существенный рост — объем предложения вырос на 21,5%. В Самаре эти показатели достигли +0,4% и +16% соответственно. Причем почти половина объема предложения в городе приходится на “однушки” (67%). На студии, “двушки”, “трешки” и многокомнатные квартиры приходится 13%, 17%, 3% и 0,2% соответственно.

Спрос на посуточную аренду квартир в России за квартал снизился на 28,5%, но за год почти не изменился (-0,2%). В Самаре эти показатели снизились на 31% и 20% соответственно. Больше всего спросом в городе пользуются однокомнатные квартиры (74%). Студии, “двушки”, трешки и многокомнатные квартиры интересовали 10%, 12%, 3% и 0,2% россиян соответственно.

Цены на посуточную квартир в России за квартал выросли на 2%. При этом за год цены выросли на 18,8% в первом квартале 2023 относительно первого квартала 2022 года и составили 1900 рублей за ночь в среднем по России. В Самаре же цены на квартиры за квартал увеличились на 6%, а за год – на 13% и составили в среднем 1690 за сутки. Студию, “однушку”, “двушку” и “трешку” в городе можно снять за 1990, 1500, 2000 и 2500 рублей соответственно.

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