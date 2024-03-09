В России создадут три новые экономические зоны

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании трех новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Ростовской и Тверской областях. Кроме того, будут расширены две действующие ОЭЗ в Калужской и Липецкой областях.

"В России продолжается работа по формированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, где инвесторы могут реализовывать важные для развития экономики проекты на льготных условиях", - говорится в сообщении правительства.

Отметим, что благодаря особым экономическим зонам резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, пишет РГ.