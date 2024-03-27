В облправительстве состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам

Я нашел ошибку
Главные новости:
Наталья Катина провела совещание по строительству автодороги Обход города Тольятти.
В Правительстве Самарской области обсудили ход строительства нового моста через Волгу
Недавно такая срочная операция потребовалась 67-летнему жителю Октябрьска.
С начала года сызранские кардиохирурги провели 130 экстренных операций при инфаркте миокарда
Самарская область находится в группе регионов-лидеров по внедрению бережливого производства.
«Производительность труда»: ещё три компании региона вступили в нацпроект 
Всего в соревнованиях участвовали 160 спортсменов из 9 регионов России – 118 мужчин и 42 женщины.
В Тольятти состоялся чемпионат Приволжского федерального округа по дартс
Участие в финале принимали две сборные Самарской области. Обе команды смогли выйти в плей-офф по результатам группового этапа.
Сборная Самарской области выиграла бронзу первенства России по баскетболу
В итоговых соревнованиях участвовали ребята из 69 регионов – более 600 участников, результаты шли в личный зачёт.
Юнармейцы самарского отряда «Алмаз» стали лучшими в России на спартакиаде по военно-спортивному многоборью
Представители сборной команды Самарской области на играх выступили в двух дисциплинах – парасноуборде и керлинге на колясках.
Спортсмены Самарской области стали призерами Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»
Запланированы авиационные и наземные меры борьбы с вредителями леса на общей площади 11 854,1 гектаров.
В Самарской области начинается подготовка к обработке леса от вредителей
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.57
-0.21
EUR 100.41
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Футболисты «Крыльев Советов» навестили детей из Белгородской области
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
В самарской «ЗИМ Галерее» открывается мультимедийный проект «Погружение»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В облправительстве состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам

27 марта 2024 16:35
106
"Новые инвесторы планируют реализовать в Самарской области проекты более чем на 3,5 млрд рублей".

В областном Правительстве состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам. Ее участники рассмотрели презентации трех инвесторов и обозначили рекомендации для их дальнейшей презентации Совету по улучшению инвестклимата под председательством Губернатора Дмитрия Азарова. Общий объем инвестиций трех проектов превышает 3.5 млрд рублей.

Один из них предусматривает увеличение действующих мощностей по производству автокомпонентов в Тольятти, а также играет важную роль в обеспечении технологической независимости страны в сфере производства автомобилей. Его реализация подразумевает инвестиции в объеме 1,23 млрд рублей. Инвестору оказывает поддержку Фонд развития промышленности.

– Регион делами заслужил доверие инвесторов в реализации своих проектов, и сегодня мы видим интерес действующих предприятий, работающих в самых разных отраслях, развиваться именно здесь, в Самарской области, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов. – Каждый реализованный проект несет в себе колоссальный социальный эффект: налогоотчисления позволяют развивать социальную инфраструктуру, создаваемые новые рабочие места способствуют образованию здоровой конкуренции у бизнеса за сотрудников и росту оплаты труда, высокотехнологичные компании удерживают местных и привлекают в регион новых квалифицированных специалистов. Все эти события в комплексе ведут к улучшению качества жизни наших граждан, – подытожил министр.

Вторая компания представила презентацию развития действующего крупного проекта в сфере здравоохранения в Самаре, вышедшего на максимальную ёмкость загрузки. Расширение мощностей со строительством новых корпусов для пациентов позволит практически удвоить количество оказываемых услуг.  Инвестор вложит в развитие почти 1,4 млрд рублей.

В рамках развития логистических международных транспортных коридоров, Правительством региона вместе с инвесторами ведется активная работа в сфере строительства многофункциональных придорожных центров по предоставлению услуг водителям. Третий выступивший инвестор рассказал, что готов построить два таких центра в Ставропольском районе. Кроме высокотехнологичных заправочных станций, проект предусматривает строительство кафе, детской площадки, зоны для выгула собак, придорожный сервис и многое другое. Сумма инвестиций составит 866 млн рублей. Реализация всех проектов намечена уже с 2024 года. В общем итоге будет создано 330 новых рабочих мест.  

Рабочая группа создана при региональном Совете по улучшению инвестклимата для отбора проектов, которым необходимо оказать соответствующую поддержку, предусмотренную региональным законодательством: предоставление льгот, мер поддержки, земельных участков без торгов, взамен на инвестиции в ключевых отраслях экономики.

По итогам обсуждения каждому из проектов будет присвоен куратор со стороны профильного министерства и органа местного самоуправления, а также оказана необходимая консультационная поддержка со стороны Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.

 

Фото:  министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тем, кто своим ежедневным трудом внесли существенный вклад в развитие губернии, а значит и всей России.
27 марта 2024, 15:09
Дмитрий Азаров вручил землякам государственные и региональные награды
Тем, кто своим ежедневным трудом внесли существенный вклад в развитие губернии, а значит и всей России. Общество
152
Филиал Российского общества «Знание» в Самарской области стал партнером региональной общественно-просветительской акции «За родное – за своё»
27 марта 2024, 13:22
Филиал Российского общества «Знание» в Самарской области стал партнером региональной общественно-просветительской акции «За родное – за своё»
Лекторы Общества «Знание» рассказали об интересных фактах из жизни Самарской области. Общество
234
Крымская сосна скоро будет расти на самарской земле.
26 марта 2024, 18:22
Крымчане подарили жителям губернии символ единства и нерушимой дружбы - саженец крымской сосны
Крымская сосна скоро будет расти на самарской земле. Общество
369
В центре внимания
В Самарской области смягчат областной закон об эвтаназии бродячих животных
27 марта 2024  13:51
В Самарской области смягчат областной закон об эвтаназии бродячих животных
175
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
27 марта 2024  13:33
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 30 и 31 марта
222
Дмитрий Азаров обратился к самарским росгвардейцам по случаю Дня войск национальной гвардии Российской Федерации 
27 марта 2024  09:24
Дмитрий Азаров обратился к самарским росгвардейцам по случаю Дня войск национальной гвардии Российской Федерации 
423
Самарских сотрудников правоохранительных органов намерены наградить за предотвращение теракта.
26 марта 2024  15:10
Губернатор Самарской области поблагодарил ФСБ, МВД и Росгвардию за предотвращение теракта в регионе
979
В Самаре нашли перевозчика для автобуса №86
26 марта 2024  13:06
В Самаре нашли перевозчика для автобуса №86
363
Весь список