В облправительстве состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам

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В областном Правительстве состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам. Ее участники рассмотрели презентации трех инвесторов и обозначили рекомендации для их дальнейшей презентации Совету по улучшению инвестклимата под председательством Губернатора Дмитрия Азарова. Общий объем инвестиций трех проектов превышает 3.5 млрд рублей.

Один из них предусматривает увеличение действующих мощностей по производству автокомпонентов в Тольятти, а также играет важную роль в обеспечении технологической независимости страны в сфере производства автомобилей. Его реализация подразумевает инвестиции в объеме 1,23 млрд рублей. Инвестору оказывает поддержку Фонд развития промышленности.

– Регион делами заслужил доверие инвесторов в реализации своих проектов, и сегодня мы видим интерес действующих предприятий, работающих в самых разных отраслях, развиваться именно здесь, в Самарской области, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов. – Каждый реализованный проект несет в себе колоссальный социальный эффект: налогоотчисления позволяют развивать социальную инфраструктуру, создаваемые новые рабочие места способствуют образованию здоровой конкуренции у бизнеса за сотрудников и росту оплаты труда, высокотехнологичные компании удерживают местных и привлекают в регион новых квалифицированных специалистов. Все эти события в комплексе ведут к улучшению качества жизни наших граждан, – подытожил министр.

Вторая компания представила презентацию развития действующего крупного проекта в сфере здравоохранения в Самаре, вышедшего на максимальную ёмкость загрузки. Расширение мощностей со строительством новых корпусов для пациентов позволит практически удвоить количество оказываемых услуг. Инвестор вложит в развитие почти 1,4 млрд рублей.

В рамках развития логистических международных транспортных коридоров, Правительством региона вместе с инвесторами ведется активная работа в сфере строительства многофункциональных придорожных центров по предоставлению услуг водителям. Третий выступивший инвестор рассказал, что готов построить два таких центра в Ставропольском районе. Кроме высокотехнологичных заправочных станций, проект предусматривает строительство кафе, детской площадки, зоны для выгула собак, придорожный сервис и многое другое. Сумма инвестиций составит 866 млн рублей. Реализация всех проектов намечена уже с 2024 года. В общем итоге будет создано 330 новых рабочих мест.

Рабочая группа создана при региональном Совете по улучшению инвестклимата для отбора проектов, которым необходимо оказать соответствующую поддержку, предусмотренную региональным законодательством: предоставление льгот, мер поддержки, земельных участков без торгов, взамен на инвестиции в ключевых отраслях экономики.

По итогам обсуждения каждому из проектов будет присвоен куратор со стороны профильного министерства и органа местного самоуправления, а также оказана необходимая консультационная поддержка со стороны Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области