В Минэкономики назвали необходимостью ввод в России платы за углерод

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Европейский трансграничный налог на углеродные выбросы для импортеров будет влиять на Россию, даже несмотря на сведенные к минимуму торговые отношения с Европой. Отвечая на это европейское регулирование, дружественные России страны будут вводить свое углеродное ценообразование, и в этом случае издержки российских экспортеров все равно возрастут. Поэтому внедрение в России своей системы взимания платы за углерод необходимо для сохранения денег на декарбонизацию внутри страны. Такое мнение высказал первый замминистра экономического развития Илья Торосов в беседе с РБК.

По словам Торосова, сейчас вопрос платы за углерод выносится на повестку обсуждения с бизнесом и органами власти. Чиновник не исключает, что плата за углерод может быть распространена только на отдельные отрасли или быть связана с определенными продуктами. «О конкретике пока говорить рано», — утверждает он.

В декабре прошлого года в открытом доступе появился проект плана мероприятий в рамках стратегии низкоуглеродного развития России. В нем есть пункт о разработке к 2028 году системы взимания платы за углерод. Тема платы за углерод обозначена в проекте плана, «чтобы подойти к этому предмету, сформировать общероссийскую позицию по этому вопросу», указал Торосов.

«Если проект плана будет поддержан, мы начнем работу в этом направлении. Формы платы за углерод могут быть разные — прямой углеродный налог или квотирование», — сказал он. Наиболее распространенными механизмами углеродного регулирования являются углеродный сбор и система рыночной торговли углеродными квотами.

Формат углеродных квот сейчас отрабатывается на Сахалине в рамках эксперимента, который продлится до 2028 года. «Определение цены на углерод начнется с проработки концепции ценообразования в 2026 году, чтобы сформировать варианты регулирования. В проекте плана предусмотрено поэтапное увеличение нагрузки, эффективное перераспределение средств и сочетание со стимулирующими механизмами для модернизации промышленности», — подчеркнул Торосов.