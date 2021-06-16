Я нашел ошибку
Главные новости:
В новый перечень вошло более 160 должностей, тогда как годом ранее список состоял из 26 позиций.
В губернии расширен перечень должностей молодых IT-специалистов, которым компенсируют проценты по ипотеке
Объявлен желтый уровень опасности.
Ночью и днем 17 июня в регионе сохранятся грозы
Единственный мяч в игре забил Алексей Миранчук.
Сборная России со счетом 1:0 обыграла команду Финляндии в матче чемпионата Европы по футболу
В целом, по словам главы государства, переговоры с Джо Байденом прошли хорошо, никакой враждебности с обеих сторон не было.
Путин о российско-американских отношениях: "Иллюзий никаких нет и быть не может"
Сроки возвращения послов в Москву и Вашингтон - технический вопрос, сказал президент.
Путин договорился с Байденом о возвращении послов
Николай Патрушев и Игорь Комаров предложили рассмотреть возможность тиражирования положительного опыта на территории регионов округа и страны в целом.
Николаю Патрушеву представили новейшие разработки региональных компаний в сфере экологии
Более 11 тысяч маленьких пациентов будут получать медицинскую помощь в новых условиях.
В Красном Яру капитально отремонтируют детскую поликлинику 
Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками ОЭБиПК Самары.
Двух самарцев будут судить за организацию и проведение азартных игр
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.03
0.2
EUR 87.35
0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
В Самаре прошел региональный этап молодежного чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

В губернии расширен перечень должностей молодых IT-специалистов, которым компенсируют проценты по ипотеке

16 июня 2021 22:27
73
В новый перечень вошло более 160 должностей, тогда как годом ранее список состоял из 26 позиций.

В Самарской области расширен перечень должностей молодых IT-специалистов, которые могут рассчитывать на компенсацию расходов в размере 50% от уплаченных процентов по ипотечному кредиту. Соответствующее постановление подписано 2 июня 2021 года. В новый перечень вошло более 160 должностей, тогда как годом ранее список состоял из 26 позиций.

Инициатива предусмотреть возможность компенсации процентной ставки по ипотеке для молодых IT-специалистов принадлежит Дмитрию Азарову после встречи с IT-сообществом в 2020 году.

Согласно условиям программы, денежная выплата предоставляется IT-специалисту ежегодно в течение 3 лет по истечении одного года с даты заключения договора ипотечного жилищного кредитования, заключенного не ранее 1 января 2019 года. Размер денежной выплаты не может превышать 100 тыс. рублей за кредитный год или 300 тыс. рублей за весь срок предоставления денежной выплаты за счет средств областного бюджета, соответственно 200 тыс. рублей за кредитный год или 600 тыс. рублей за весь срок предоставления денежной выплаты за счет средств областного бюджета и средств аккредитованных IT-компаний. Возраст IТ-специалиста на дату подачи заявления о компенсации расходов не должен превышать 35 лет, а стаж его работы в самарской IТ-компании должен составлять не менее 6 месяцев (ранее — 1 год). Ожидается, что до конца 2022 года данную господдержку в улучшении жилищных условий получат более 300 молодых IT-специалистов.

Подать заявку и необходимые документы на компенсацию расходов по ипотечному кредиту необходимо в Самарский областной Фонд жилья и ипотеки.

 

Фото:   pixabay

Теги: IT-специалистам ипотека

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В СберБанке в два раза сократилось время одобрения заявок на ипотеку
27 мая 2021, 12:36
В СберБанке в два раза сократилось время одобрения заявок на ипотеку
Срок одобрения заявки на ипотеку в СберБанке уменьшился до 2 минут. Финансы и Банки
659
ПСБ снижает ставки по военной ипотеке до 6,6% и улучшает условия кредитования
24 мая 2021, 09:38
ПСБ снижает ставки по военной ипотеке до 6,6% и улучшает условия кредитования
Спрос на военную ипотеку находится на стабильно высоком уровне. Финансы и Банки
875
Ипотечные ставки находятся в районе 8%.
12 мая 2021, 17:19
В Сбербанке рассказали о росте спроса на ипотеку на дачные дома
Ипотечные ставки находятся в районе 8%. Финансы и Банки
694
В центре внимания
Николай Патрушев и Игорь Комаров предложили рассмотреть возможность тиражирования положительного опыта на территории регионов округа и страны в целом.
16 июня 2021  20:53
Николаю Патрушеву представили новейшие разработки региональных компаний в сфере экологии
143
Во время рабочей поездки в регион Николай Патрушев провел в Самаре совещание по вопросам экологической безопасности.
16 июня 2021  17:44
Дмитрий Азаров инициировал создание координационного совета по вопросам экологии 
198
Николай Патрушев и Дмитрий Азаров обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму на территории региона.
16 июня 2021  14:42
В Самару с рабочим визитом прибыл Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев
288
Дмитрий Азаров поручил провести ревизию медучреждений, оборудования и запасов лекарств в Самарской области
16 июня 2021  12:47
Дмитрий Азаров поручил провести ревизию медучреждений, оборудования и запасов лекарств в Самарской области
795
Самарские НКО лидеры конкурсного отбора Фонда президентских грантов
16 июня 2021  11:22
Самарские НКО лидеры конкурсного отбора Фонда президентских грантов
218
Весь список