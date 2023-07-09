В Госдуме предложили бесплатно давать землю семьям после 10 лет брака

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Депутаты ЛДПР совместно с главой партии Леонидом Слуцким представят законопроект о предоставлении бесплатных земельных участков семьям, проживающим в браке свыше 10 лет и имеющим детей. Об этом рассказали в пресс-службе лидера партии.

«Фракция ЛДПР выдвинула предложение о бесплатном предоставлении земельных участков для строительства жилья семьям, которые проживают в официальном браке более 10 лет и имеют детей», — передает сообщение пресс-службы партии ТАСС. Там добавили, что предложение направлено на развитие малоэтажной застройки за городом и будет внесено в Госдуму после получения заключения правительства РФ. Земельный участок станет общей долевой собственностью семьи, включая родителей и детей, заключили в пресс-службе.