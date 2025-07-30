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В 2025 году зарплата у более 45 тысяч россиян оказалась выше одного миллиона рублей, выяснило РИА Новости на основе данных Росстата.

Анализ распределения численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Это исследование проходило среди 28,4 миллиона человек из 95,4 тысячи организаций за исключением малого бизнеса.

Число россиян с зарплатой от миллиона миллиона рублей достигло 45 428 человек — это почти вдвое больше, чем двумя годами ранее. Тогда их насчитывалось 24 400.

При этом:

зарплату до двух миллионов рублей получали 34 399 человек;

от двух до трех — 5 728;

более трех — 5 301.

Больше всего россиян с зарплатой от миллиона трудятся в областях:

информации и связи (9,9 тысячи человек);

торговли (6,7 тысячи);

обрабатывающей промышленности (6,3 тысячи);

в финансовых и страховых компаниях (6,2 тысячи человек).

Два года назад большинство таких сотрудников были заняты в торговле, обрабатывающей промышленности и финансах.

Доля россиян с зарплатой выше миллиона рублей в 2025 году составила 0,16 процента от общего числа работников против 0,08 процента в 2023 году.