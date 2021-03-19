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Томет продолжит работу под руководством конкурсного управляющего

19 марта 2021 12:08
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Арбитражный суд Самарской области 3 марта признал тольяттинского производителя метанола ООО «Томет» банкротом и ввел в нем процедуру конкурсного производства сроком на полгода.

Арбитражный суд Самарской области 3 марта признал тольяттинского производителя метанола ООО «Томет» банкротом и ввел в нем процедуру конкурсного производства сроком на полгода. А 9 марта к своим обязанностям приступил конкурсный управляющий Анатолий Селищев. Под его руководством предстоит проверить техническое состояние и работоспособность оборудования, обеспечить необходимый ремонт и стабильную работу предприятия.


В прошлом году ООО «Томет» пытались обанкротить ее владельцы – заочно осужденные за мошенничество Владимир и Сергей Махлаи, а также их швейцарский партнер Эндрю Циви. Им принадлежал не только «Томет», но и ПАО «Тольяттиазот», на территории которого расположен завод. Так они надеялись избежать выплаты многомиллиардной компенсации, присужденной судом потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве. Но суд отклонил их иск и вместо этого в конце ноября ввел на «Томете» процедуру наблюдения.

Еще во время процедуры наблюдения тогда еще временный управляющий Анатолий Селищев характеризовал текущее состояние «Томета» довольно пессимистично: «норма прибыли сейчас постоянно падает, перевооружение не производится, предприятие потихоньку тонет». Кроме того, из-за плохого технического состояния в результате аварий в декабре оказался выведенным из строя один из агрегатов метанола, которому предстоит серьезный ремонт.

Когда команда специалистов под руководством Селищева прибыла на сам завод, их первоначальные выводы о плачевном техническом состоянии «Томета» нашли множество подтверждений. Как оказалось, еще при строительстве двух агрегатов метанола в начале 2000-х годов были грубо нарушены действующие правила и нормы проектирования, строительства и экспертизы промышленной безопасности. Хуже всего обстоят дела с трубопроводами и запорно-регулирующей арматурой – шаровыми кранами, вентилями, задвижками и так далее.

При прежнем руководстве практически не производился должный ремонт и техническое обслуживание оборудования, конструкций, сооружений и инфраструктуры «Томета». Ремонта и восстановления требуют опоры и опорные конструкции на эстакадах трубопроводов, скользящие и неподвижные опоры на эстакадах под трубопроводами. Некоторые эстакады не имеют ходовых мостиков, площадок для обслуживания запорной арматуры и лестниц. Сама запорная и регулирующая арматура с момента установки практически не ремонтировалась и не менялась, не обеспечена герметичность трубопроводов ввиду того, что остановочные капитальные ремонты, по всей видимости, не проводились.

На газовых трубах не в полном объеме произведен контроль качества сварных соединений между стальными трубами. Не выполнялся контроль качества неразрушающими методами. На многих участках газопровода толщина стенок не соответствует требуемым ГОСТам. Не выполнены требования и эксплуатации труб на взрывоопасных и химических производствах. На некоторых участках приборное обследование труб проводилось выборочно, а где-то и вовсе не проводилось. Даже такие контрольно-измерительные приборы на трубах при прежнем руководстве не проходили поверку.

Все это говорит о наплевательском подходе прежнего руководства ООО «Томет» к обеспечению норм промышленной безопасности и правил эксплуатации опасных производственных объектов.

Все это оборудование и инфраструктурные объекты ООО «Томет» теперь придется приводить в порядок конкурсному управляющему Анатолию Селищеву и его команде. Это не только сложная, но и ответственная задача, ведь «Томет» – опасный производственный объект, имеющий дело с тысячами кубометров взрывоопасного природного газа и ядовитого метанола. Поэтому производственный процесс необходимо стабилизировать и привести все оборудование и заводскую инфраструктуру в работоспособное состояние. По словам Селищева, в ближайшее время технические специалисты займутся возвращением в строй 2-го агрегата метанола.

По окончании конкурсного производства «Томет» сможет получить нового инвестора, заинтересованного в развитии актива, который будет уделять должное внимание вопросам безопасности и положению трудового коллектива.

 Алексей Напылов

tltpravda.ru

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