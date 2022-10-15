Стало известно, что будет с сотрудниками завода Danone в Самарской области

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Производство продукции на заводе Danone в Самаре продолжается, в ближайшие месяцы изменений в деятельности предприятия не предвидится, пишет ГТРК Самара.

Однако отмечается, что в сложившейся ситуации, дальнейшее развитие событий будет зависеть от решений, принятых новым собственником. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Правительства.

Ранее стало известно, что французская компания планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в России и может списать до 1 миллиарда евро. Об этом было заявлено в пресс-релизе предприятия в пятницу, 14 октября 2022 года, пишет РИА Новости. Кроме того, Danone прекращает все новые инвестиции в РФ и импорт продуктов под брендами Evian и Alpro. Отмечалось, что компания приняла решение переориентировать свою деятельность в России на основные молочные продукты, детское и лечебное питание.