Я нашел ошибку
Главные новости:
В ближайшее время не стоит ожидать сильных колебаний курса валют
В ближайшее время не стоит ожидать сильных колебаний курса валют
17 октября ОП Самарской области отправит гуманитарную помощь жителям Донбасса
Россиян оштрафовали на 85 миллионов рублей за дискредитацию армии
Россиян оштрафовали на 85 миллионов рублей за дискредитацию армии
В Самаре в Историческом парке стартовал фестиваль «Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского»
В Самаре в Историческом парке стартовал фестиваль «Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского»
В Самаре проходит единый консультационный день для семей мобилизованных
В Самаре проходит единый консультационный день для семей мобилизованных
Стало известно, что будет с сотрудниками завода Danone в Самарской области
Стало известно, что будет с сотрудниками завода Danone в Самарской области
В Тольятти молодой человек взял с прилавка коробки с шоколадом, сложил 80 плиток в сумку и вышел из магазина
В Тольятти молодой человек взял с прилавка коробки с шоколадом, сложил 80 плиток в сумку и вышел из магазина
Квартиросъемщица в Новокуйбышевске распродала всю мебель из чужой квартиры и съехала
Квартиросъемщица в Новокуйбышевске распродала всю мебель из чужой квартиры и съехала
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.49
-0.27
EUR 62.47
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре в Историческом парке стартовал фестиваль «Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского»
Волонтёры «Единой России» вернулись с Донбасса и стали донорами
Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Стало известно, что будет с сотрудниками завода Danone в Самарской области

15 октября 2022 12:07
147
Стало известно, что будет с сотрудниками завода Danone в Самарской области

Производство продукции на заводе Danone в Самаре продолжается, в ближайшие месяцы изменений в деятельности предприятия не предвидится, пишет ГТРК Самара.

Однако отмечается, что в сложившейся ситуации, дальнейшее развитие событий будет зависеть от решений, принятых новым собственником. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Правительства.

Ранее стало известно, что французская компания планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в России и может списать до 1 миллиарда евро. Об этом было заявлено в пресс-релизе предприятия в пятницу, 14 октября 2022 года, пишет РИА Новости. Кроме того, Danone прекращает все новые инвестиции в РФ и импорт продуктов под брендами Evian и Alpro. Отмечалось, что компания приняла решение переориентировать свою деятельность в России на основные молочные продукты, детское и лечебное питание.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
14 октября в Самаре на год раньше срока открыли двухуровневую автомобильную развязку на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.
14 октября 2022  20:14
Важно для всех: водители, врачи, общественники, бизнесмены  рассказали, что для них значит новая развязка на Ново-Садовой
512
Глава региона нацелил подрядчиков на то, чтобы при сохранении качества строительства открыть по развязке рабочее движение до конца года.
14 октября 2022  14:41
Губернатор Дмитрий Азаров и вице-премьер Марат Хуснуллин открыли движение по развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре
2270
в Самаре состоялся запуск рабочего движения по новому путепроводу на Ново-Садовой
14 октября 2022  12:56
В Самаре запустили движение по новому путепроводу на Ново-Садовой
1113
В Самаре сегодня состоится открытие эстакады на Ново-Садовой
14 октября 2022  10:54
В Самаре сегодня состоится открытие эстакады на Ново-Садовой
544
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
13 октября 2022  13:05
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
906
Весь список