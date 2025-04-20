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Силуанов: отмена комиссий по льготной ипотеке не скажется на выдаче кредитов
Силуанов: отмена комиссий по льготной ипотеке не скажется на выдаче кредитов
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Силуанов: отмена комиссий по льготной ипотеке не скажется на выдаче кредитов

20 апреля 2025 18:22
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Силуанов: отмена комиссий по льготной ипотеке не скажется на выдаче кредитов

Отмена банковских комиссий по льготным ипотечным займам не скажется на их выдаче. Банки смогут найти выход из положения, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

По его словам, правительство РФ делает все, что нужно для ликвидации банковских комиссий. В частности, были найдены деньги, необходимые в условиях более высокой ключевой ставки, чем планировалось изначально.

"Сейчас будут поправки в закон о бюджете, будем соответствующие добавлять ресурсы с тем, чтобы банки могли выдавать льготную ипотеку, особенно семейную ипотеку под 6%. Понятно, что сегодня это очень привлекательные ставки", – добавил глава ведомства.

Силуанов также выразил уверенность в том, что банки смогут найти выход из положения и продолжат выдачу льготных кредитов, как и раньше, пишет Смотрим. 

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