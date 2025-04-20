Силуанов: отмена комиссий по льготной ипотеке не скажется на выдаче кредитов

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Отмена банковских комиссий по льготным ипотечным займам не скажется на их выдаче. Банки смогут найти выход из положения, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

По его словам, правительство РФ делает все, что нужно для ликвидации банковских комиссий. В частности, были найдены деньги, необходимые в условиях более высокой ключевой ставки, чем планировалось изначально.

"Сейчас будут поправки в закон о бюджете, будем соответствующие добавлять ресурсы с тем, чтобы банки могли выдавать льготную ипотеку, особенно семейную ипотеку под 6%. Понятно, что сегодня это очень привлекательные ставки", – добавил глава ведомства.

Силуанов также выразил уверенность в том, что банки смогут найти выход из положения и продолжат выдачу льготных кредитов, как и раньше, пишет Смотрим.