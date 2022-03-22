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Самарцы активно скупают рассаду

22 марта 2022 13:37
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самарцы активно скупают рассаду на Авито

Подготовка к дачному сезону для многих начинается ранней весной: владельцы участков уже в феврале-марте высаживают семена первых растений на рассаду. Зачастую садоводы предпочитают приобретать готовую рассаду. По данным Авито, в этом году россияне покупали саженцы на 48% активнее, чем в прошлом. Самыми продаваемыми растениями стали лаванда, перец и астры.

Огородное разнообразие

Самой продаваемой “овощной” рассадой в этом году стал перец - растение, богатое витаминами и полезными микроэлементами. Культура может давать плоды с самого первого месяца посадки до первых заморозков, поэтому такое “продуктивное” растение можно встретить на многих дачных участках. В этом году продажи рассады перца выросли в 2 раза, а приобрести саженец на Авито можно за 25 рублей за штуку.

Популярностью среди дачников пользуется капуста. Ее используют и как самостоятельное блюдо, так и как гарнир к мясу или начинку для пирогов. Рассаду такого универсального растения в этом году пользователи Авито покупали на 93% больше. На площадке ее продают за 250 рублей за 9-10 штук.

Капризные и сложные для выращивания баклажаны также востребованы среди садоводов. Рассаду растения в этом году покупали на 82% чаще. Средняя стоимость саженцев составляет 50 рублей. “Классику” российских огородов - огурцы и помидоры - в этом году покупали на 74% и 53% чаще соответственно. Приобрести рассаду огурцов можно за 400 рублей за 10 штук рублей, а томатов - за 50  рублей за один саженец. В Самаре огурцы покупали на 33% больше.

Россияне в этом году также хотят полакомиться свежей малиной и подготовить запасы варенья на зиму - продажи саженцев выросли на 97% по сравнению с прошлым годом. Малина богата витаминами группы В и различными микроэлементами. Стоимость рассады полезного и вкусного растения составляет 100 рублей за один саженец.  Любовь россиян к клубнике также растет - в этом году рассаду растения приобретали на 23% чаще. Саженцы продают в среднем от 35 рублей за штуку. В Самаре продажи клубники выросли в 2,1 раза.

Стать садоводами мечтают не только владельцы участков, но и жители квартир. Среди россиян набирает популярность микрозелень - ростки овощных и зеленных культур. Для выращивания растений понадобятся только небольшая емкость и семена. По сравнению с прошлым годом продажи микрозелени выросли почти в 2 раза, а стоимость набора составляет  369 рублей.

Пестрый цветник

Астры являются одними из наиболее популярных цветов на садовом участке. Разнообразие сортов, палитры и форм - весомые преимущества данной культуры. Рассаду растения в этом году пользователи Авито покупали в 2 раза чаще, чем в прошлом. Покупка ярких саженцев обойдется в среднем в 10 рублей за штуку.

Пестрые петунии способны украсить любой сад, поэтому у данного растения также немало поклонников. Кроме того, эти неприхотливые цветы можно вырастить не только на участке, но и на балконе. В этом году продажи рассады выросли на 69%, а стоимость цветов составляет 10 рублей за саженец. В Самаре петунии продавали в 5,5 раз чаще.

Любимые многими садоводами розы в этом году продавали на 60% чаще. На Авито можно найти подходящий сорт, чтобы летом и осенью любоваться цветущим видом на своем участке. Покупка саженцев растения обойдется от 200 рублей.

Травяной сбор

Многие россияне самостоятельно выращивают полезные травы для создания натуральных приправ и вкусных отваров. В этом году пользователи Авито чаще всего интересовались лавандой - ее продажи выросли в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом, а средняя стоимость саженца составляет 225 рублей. Растение очень полезно - отвар веточек помогает при простудных заболеваниях, действует как успокаивающее и спазмолитическое средство. Кроме того, лаванду используют в качестве приправы к салатам, соусам и супам.

Выращивать мяту также стали чаще - продажи саженцев выросли на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Растение содержит витамин С, что благотворно влияет на иммунитет. Настой листьев мяты способен снизить тревожность и помогает справиться с бессонницей. Приобрести рассаду на площадке можно в среднем за 165 рублей.

Фото: Дильдина Светлана.

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