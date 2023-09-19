Самарские власти прокомментировали сообщения о дефиците бензина

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В региональном правительстве опровергли новости о нехватке автомобильного топлива. Такие сообщения стали поступать недавно из разных точек области.

— Местами встали заправки, например, в Богатом и Отрадном. Также сообщалось от знакомых, что нет бензина в Кинель-Черкассах, в Сергиевском районе, — сообщили автомобилисты.

Редакция 63.RU направила официальный запрос в правительство Самарской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Вот какой ответ поступил от властей:

— На территории Самарской области действуют 849 автозаправочных станций. 138 из них принадлежат организациям, которые сами занимаются производством моторного топлива. Это АО «Самаранефтепродукт», который входит в «Роснефть», самарские филиалы «Татнефти» и «ЛУКОЙЛ».

Остальные 711 заправок принадлежат компаниям-перепродавцам. Они приобретают топливо у различных организаций и перепродают его на собственных АЗС. При этом больше 60% автомобильного топлива в регионе реализуют АЗС организаций-производителей.

— По состоянию на 12 сентября 2023 года на заправочных станциях организаций-производителей обеспечено наличие моторного топлива всех видов, — сообщили в правительстве.

При этом в последнее время в области подскочили цены на автомобильное топливо, сильнее всего подорожало дизельное.