Самарские производители названы в числе лучших в ПФО

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Предприятия Самарской области развивают свою экспортную деятельность: осваивают новые рынки, налаживают взаимодействие с дружественными странами, используют меры господдержки, помогающие быстрее находить зарубежных партнеров и начинать экспортные поставки.

Успехи предприятий традиционно отмечаются в ходе конкурса «Экспортер года». Он проходит в три этапа: региональный, окружной и федеральный. Организатором выступает Российский экспортный центр.

Поддержка бизнеса на всех этапах его деятельности – одна из главных задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

По итогам окружного этапа конкурса «Экспортер года-2023» в число победителей попали сразу четыре компании из Самарской области.

Третье место в номинации «Экспортер года в сфере машиностроения» (МСП) заняло ООО «АвтоГазТранс». Компания экспортирует прицепы и полуприцепы, дозировочные насосы, испытательные стенды, колена и отводы.

АО «Самараагропромпереработка» на окружном этапе конкурса получило 2 место в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» (крупный бизнес). Компания поставляет на экспорт подсолнечные шроты, лузгу и масло.

В число победителей вошла компания «Услада». В этом году производитель кондитерской продукции из Жигулевска занял 1 место в номинации «Экспортер года в сфере готового продовольствия» (Высокие переделы) (МСП).

Производитель деревянных пазлов и конструкторов «ВЭЛТ» получил 2 место в номинации «Ответственный экспортер ESG» (МСП).

«В Самарской области для экспортеров создана и успешно работает отдельная организация – Центр поддержки экспорта, призванный ускорить выход предпринимателей на внешние рынки, сопроводить и помочь на всем пути от обращения до заключения экспортного контракта, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Продукция региональных производителей интересна потребителям во многих странах, и мы гордимся успехами наших экспортеров, практики которых ежегодно становятся лучшими в регионе, округе и даже стране».

Напомним, что в 2022 году, по итогам федерального этапа конкурса года компании «АвтоГазТранс», «Услада» и «ВЭЛТ» вошли в число победителей и стали одними из лучших экспортеров страны.

Благоприятные условия для работы и развития бизнеса создаются, благодаря реализации национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

Региональный Центр поддержки экспорта, работающий на площадке регионального центра «Мой бизнес», предоставляет широкий спектр услуг и оказывает сопровождение предпринимателям до непосредственного заключения экспортного контракта.