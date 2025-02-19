Самарские производители могут войти в «100 лучших товаров России»

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В Самарском ЦСМ дан старт приему заявок на участие во Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших товаров России» 2025 года.

Товарный знак Конкурса известен каждому жителю нашей страны, и уже 27 лет конкурс подтверждает репутацию одного из самых престижных состязаний отечественных брендов продукции и услуг.

За право войти в «сотню лучших» на равных соревнуются как крупные промышленные предприятия, так и совсем небольшие организации. Для покупателей самым наглядным подтверждением высокого качества становится товарный знак конкурса, который победителям можно наносить на упаковку и размещать в документации на протяжении двух лет.

Конкурс «100 лучших товаров России» реализуется в 2 этапа:

- региональный (февраль-июнь);

- федеральный (июль-декабрь).

Победителям регионального этапа (лучшим товарам региона) предоставляется право участвовать в федеральном этапе и бороться за звание Лучших товаров России. Лауреаты и дипломанты федерального этапа конкурса имеют право размещать в течение 2-х лет золотой или серебряный логотип конкурса на упаковке, в паспорте или другой сопроводительной документации в рекламных целях.

Без сомнения, гордостью предприятия станет КАТАЛОГ «Программы 100 Лучших товаров России», в котором среди лучших товаров страны будет размещена иллюстрированная информация о Вашем предприятии, продукции и услугах.

Номинации конкурса:

1) продовольственные товары,

2) промышленные товары для населения,

3) продукция производственно-технического назначения,

4) изделия народных и художественных промыслов,

5) услуги для населения,

6) услуги производственно-промышленного назначения.

Окончание приёма конкурсных материалов – 04 июня 2025года. Организационно-методические материалы размещены на сайте ФБУ «Самарский ЦСМ»

Комплект документов для участия в конкурсе на сайте ФБУ «Самарский ЦСМ».

Фото: ФБУ «Самарский ЦСМ»