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Самарская область вошла в ТОП-3 регионов России по уровню развития ГЧП

22 мая 2025 14:35
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При этом по динамике реализации проектов ГЧП регион обошел столицу страны, заняв 2 место. 

Самарская область вошла в первую тройку субъектов Российской Федерации по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП), заняв 3 место. Минэкономразвития России представило результаты соответствующего рейтинга по итогам 2024 года. При этом по динамике реализации проектов ГЧП регион обошел столицу страны, заняв 2 место. 

Позиции регионов традиционно формируются из оценки трех факторов: динамики реализации проектов ГЧП в 2024 году, опыта создания таких проектов, а также работы органов власти и их вовлеченности в проекты ГЧП. К оценке работы регионов привлекаются независимые эксперты и представители бизнес-сообщества. 

В этом году при составлении рейтинга федеральные власти существенно расширили подходы к оценке проектов, как с точки зрения их эффективности, так и их влияния на качество жизни населения. Нововведения позволят повысить качество проектов, прозрачность отрасли, а также доверие к механизму ГЧП и между участниками рынка.  

«Мы взаимодействуем с бизнесом, применяя самые разные форматы и инструменты поддержки. И такое партнерство позволяет региону укреплять лидерские позиции по многим направлениям, обновлять инфраструктуру, создавать новые объекты в сфере ЖКХ, образования, здравоохранения, спорта и многих других», - отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. 

В регионе накоплен значительный опыт реализации инфраструктурных проектов с применением механизма государственно-частного партнерства. Сегодня в Самарской области реализуется 77 ГЧП-проектов с общим объемом инвестиций 290 млрд рублей. 
Особое внимание - формированию нормативно-правовой базы и созданию комфортного инвестиционного климата. В Самарской области каждый инвестор получает сопровождение на всех этапах реализации своих бизнес-планов. 

Одним из примеров реализованных проектов стала общеобразовательная школа в жилом районе «Волгарь» в Самаре, которая уже 1 сентября 2024 года открыла свои двери для местных школьников. Важно, что инвесторы, реализующие ГЧП-проекты по строительству школ, получают льготу по имущественному налогу. 

Без привлечения бюджетных инвестиций реализуются проекты в сфере здравоохранения. Жители региона получают качественные медицинские услуги, в том числе, диагностика и реабилитация, гемодиализ, организация лечебного питания и др. 

«Мы отмечаем рост интереса инвесторов к участию в проектах с использованием разных форм ГЧП. Это, в том числе, проекты, связанные с комплексным развитием территории жилой застройки, - подчеркнул вице-губернатор Антон Емельяненко, курирующий экономический блок регионального правительства. - Активно привлекаем резидентов в особую экономическую зону «Тольятти» - условия и преференции ОЭЗ позволяют бизнесу в максимально короткие сроки запускать новые производства. Продолжаем развивать нашу флагманскую инвестплощадку - работаем над созданием третьей и четвертой очередей ОЭЗ», - добавил вице-губернатор.  

В настоящее время на рассмотрении в областном правительстве находятся инициативы бизнеса в сфере автомобильного транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

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