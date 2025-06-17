Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по числу производителей косметики и парфюмерии

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Самарская область вошла в число регионов-лидеров России по количеству производителей, выпускающих косметику и парфюмерию. На территории региона 76 компаний работают в этой сфере.

«Правительство Самарской области во главе с губернатором последовательно реализует политику, направленную на поддержку местных производителей, развитие бизнеса и создание максимально комфортных условий для инвесторов. Наша цель – укрепить позиции региона как территории с комфортными условиями для реализации любых проектов», - отметил заместитель председателя Правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Основатель парфюмерной лаборатории из Кинеля Дарья Сухорукова создает ароматы с 2018 года, подчеркивает, что бизнес – дело семейное. Предпринимательница создает уникальные ароматы, отрабатывает формулы, рецептуру и намерена заявить о своём бренде на всю страну. Дарья постоянно учится, совершенствует своё мастерство и всегда ищет возможности для роста и развития своего бизнеса. Например, в 2024 году Дарья вошла в число победителей конкурса Минэкономразвития Самарской области для предпринимателей в сфере креативных индустрий.

«Средства господдержки мы направили на укомплектование парфюмерной лаборатории для создания авторских духов. В планах - проведение мастер-классов, сотрудничество с предпринимателями в сферах, где востребованы оригинальные отдушки для продукции и интерьеров. Здорово, что даже в нашей сфере есть поддержка от государства и надо пользоваться всеми доступными возможностями», - рассказала Дарья Сухорукова.

Продукция еще одного предприятия уже известна на территории страны и за ее пределами. Компания М9 Фарм является резидентом технопарка «Жигулевская долина» и занимается научными разработками в сфере нанотехнологий. Производитель применяет наночастицы при создании косметических продуктов - это помогает сделать их эффективнее. Центр поддержки экспорта Самарской области содействует компании в выходе на внешние рынки - стран СНГ, Средней Азии, Ближнего Востока.

В целом в нашей стране за три года число МСП-производителей косметики и парфюмерии выросло в 2 раза и достигло 3,2 тыс. За последний год рост составил 15%. По предварительным оценкам Корпорации МСП, их доход за 2024 год превысит 130 млрд рублей. Параллельно с ростом числа МСП-производителей косметики и парфюмерии увеличивается суммарный доход таких предприятий, а также занятость в этой отрасли.

Получить поддержку начинающие и действующие предприниматели могут в центрах «Мой бизнес» Самарской области. Всю информацию по доступным мерам поддержки можно узнать на портале mybiz63.ru и по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Эта работа ведется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Для инвесторов в Самарской области в режиме «одного окна» работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться - по тел. 8 (800)505-90-36.