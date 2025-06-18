Россия вошла в тройку стран с самыми дешевыми наборами для пикника

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Россия заняла третье место среди крупных экономик мира по доступности стоимости минимального набора для пикника, уступив Индонезии и Китаю. Об этом сообщается в анализе открытых данных о ценах на товары в разных странах.

«Доступнее всего с точки зрения цены будет провести досуг, поедая сендвичи на природе, в Индонезии (9,1 доллара) и Китае (12 долларов). Россия замыкает тройку лидеров с показателем в 14,8 доллара», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование. Стоимость набора включает в себя 500 граммов хлеба, по 200 граммов сыра и ветчины, 500 граммов яблок, три литра воды и плед размером 150 на 200 сантиметров.

По данным исследования, в странах «Большой двадцатки» средняя стоимость такого набора составляет 19,8 доллара. Кроме уже упомянутых стран, более низкая стоимость зафиксирована в Южно-Африканской Республике (15,3 доллара), Индии (16 долларов), Бразилии (17,7 доллара), Мексике (18,8 доллара) и Турции (19 долларов).