Рейтинг российских регионов по доступности бензина для населения

Оценивался объем бензина АИ-92, который можно приобрести на среднемесячную зарплату, сообщает РИА Новости.
Лидеры:
1. ЯНАО (2380 литров)
2. Москва (2110)
3. Чукотка (1920)
4. НАО (1700)
5. ХМАО (1680)
Аутсайдеры:
1. Ингушетия (570 литров)
2. Кабардино-Балкария (586)
3. Чечня (587)
4. Карачаево-Черкесия (605)
5. Дагестан (606)
Самый дорогой бензин АИ-92 в Магаданской области – 61,56 руб за литр, самый дешевый в Челябинской области – 43,48 руб.
По оценкам экспертов, цены на топливо в России стабильны. Средняя цена бензина по стране – 47,17 руб за литр.