Рейтинг российских регионов по доступности бензина для населения

134

Оценивался объем бензина АИ-92, который можно приобрести на среднемесячную зарплату, сообщает РИА Новости.

Лидеры:

1. ЯНАО (2380 литров)

2. Москва (2110)

3. Чукотка (1920)

4. НАО (1700)

5. ХМАО (1680)

Аутсайдеры:

1. Ингушетия (570 литров)

2. Кабардино-Балкария (586)

3. Чечня (587)

4. Карачаево-Черкесия (605)

5. Дагестан (606)

Самый дорогой бензин АИ-92 в Магаданской области – 61,56 руб за литр, самый дешевый в Челябинской области – 43,48 руб.

По оценкам экспертов, цены на топливо в России стабильны. Средняя цена бензина по стране – 47,17 руб за литр.