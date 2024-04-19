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Разработчик аддитивных микротурбин стал победителем Стартап-тура в Тольятти

19 апреля 2024 12:10
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Разработчик аддитивных микротурбин стал победителем Стартап-тура в Тольятти

Технопарк «Жигулёвская долина» принял Стартап-тур «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ). Конкурс технологических проектов стал основной точкой притяжения мероприятия, где за главный приз поборолись самые перспективные инновационные разработки региона.

Первое место в гранд-финале досталось стартапу «ЗД КУБ», который развивает проект аддитивных микротурбин. Про разработку малоразмерной турбины с использованием методов аддитивного производства и дальнейшие перспективы проекта рассказал Антон Полтораднев, руководитель проекта «ЗД КУБ»: «Сейчас мы определили для себя два ключевых рынка сбыта. Это рынок беспилотных летательных аппаратов, в которых используются реактивные двигатели, то есть микротурбины. Второе направление, где нужна наша разработка, — это производство вспомогательных силовых установок для беспилотных летательных аппаратов, что позволяет увеличить дальность и время полёта».

«В рамках нацпроекта реализуется большое количество мер поддержки для разработчиков, производителей. Три основных, самых крупных для производителей — это сквозные НИОКРы, гранты на разработку узлов комплектующих и гранты на сертификацию. Помимо поддержки разработок, надо поддерживать и спрос. Для этого запущено субсидирование скидки покупателям. 22 апреля стартует новый отбор в ГИСП», - отметил Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли РФ.

Второе место занял Иван Петров и проект «Цифровой диспетчер», который автоматизирует процесс разрешения выполнения полета для БПЛА. Технологии позволяют в автоматизированном режиме выделять коридоры для выполнения полетных заданий для БПЛА, присоединившихся к протоколу системы управления. Отчеты о выполнении полетных заданий также создаются в данной системе. Человеческий фактор практически исключается, даже при управлении с пульта БПЛА не имеет возможности пересекать границы выделенных коридоров.

«В очередной раз приятно удивлен уровнем разработок, которые представлены резидентами технопарка “Жигулевская долина”. В этом направлении мы видим очень комплексные меры поддержки проектов от ранних стадий до самых продвинутых», - отметил Алексей Беляков, вице-президент, исполнительный директор кластера передовых производственных технологий Фонда «Сколково».

На третьем месте расположился Артем Шипуля и его проект обеспечения высокоскоростной связи в области беспилотных летательных аппаратов Имбирь SDR - приёмопередатчик на базе технологии SDR.

«Коллеги проделали колоссальную работу, собрали столь обширное инновационное сообщество единомышленников. В этом году в конкурсе приняло участие много по-настоящему сильных и технологичных проектов, особое внимание в конкурсе было отведено функциональным решениям. Было очень сложно сделать выбор во время финала, это еще раз говорит о том, что инновационный потенциал региона продолжает расти», - поделился Юрий Сибирский, директор департамента регионального развития Фонда «Сколково».

«Мы рады снова принимать на площадке технопарка «Жигулевская долина» Стартап-тур «Сколково». Эта программа дает возможность талантливым разработчикам презентовать свои идеи и проекты, найти партнеров и провести время с пользой в кругу единомышленников, - перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

«Мы постарались выстроить деловую программу таким образом, чтобы она была максимально ближе к практике. И мне кажется, нам это удалось – все треки прошли на одном дыхании. Опыт, полученный сегодня, обогатит общую копилку наработок по новой отрасли. И, конечно, мы с большим удовольствием передаем эстафету Ростову-на-Дону», - подчеркнул Александр Сергиенко директор технопарка «Жигулевская долина».

Эстафету у Тольятти примут Ростов-на-Дону (25 апреля), Ижевск (27 апреля) и Липецк (16 мая).

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