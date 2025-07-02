Работодатели стали чаще предлагать айтишникам вернуться в офис

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Количество вакансий для работы в офисе в IT-сфере перевалило за 236 тыс., что на 34% больше, чем в 2024 году. Между тем количество вакансий на удаленке с начала 2025 года пошло на спад. Об этом 2 июля «Известиям» рассказали аналитики компании hh.ru совместно со строительно-инвестиционной корпорацией «Девелопмент-Юг».

Так, спрос на удаленщиков в целом по стране снизился на 12%. Всего российские работодатели разместили более 76 тыс. вакансий, что меньше, чем в тот же период прошлого года.

«Тренд на удаленку падает, поскольку любой грамотный работодатель понимает, что работа в офисе улучшает взаимодействие и добавляет продуктивности, укрепляет корпоративную культуру и упрощает процесс контроля сотрудников», — поделилась директор по исследованиям одной из ведущих компаний Мария Игнатова.

При этом эксперты отмечают, что абсолютные цифры свидетельствуют о неготовности работодателей полностью уходить от дистанционного формата работы. Особенно это актуально на текущем дефицитном рынке труда, когда квалифицированные IT-специалисты на вес золота.

Между тем количество вакансий для работы в офисе в IT-сфере перевалило за 236 тыс., что на 34% больше, чем в 2024 году. Таким образом, тренд достаточно очевидный — компании «приглашают» айтишников вернуться в офисы, но стоит отметить их сговорчивость: если ценный кадр не согласен вернуться в офис, то, скорее всего, будут предложены варианты на рассмотрение — гибрид или полная удаленка.

«Меняется скорее подход к размещению людей: в офисе, дома или гибридно. Это в первую очередь эхо достаточно жесткого кадрового дефицита, который переживает рынок. Многие девелоперские компании тоже вынуждены подстраиваться под желания соискателей, которые всё чаще хотят сами определять, когда начинается их рабочий день, где именно они будут исполнять обязанности (удаленно, в офисе или коворкинге) и будут ли они работать в штате», — рассказали аналитики.