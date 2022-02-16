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Работа в индустрии красоты в Самарской области оплачивается выше, чем в среднем по Поволжью

16 февраля 2022 12:57
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Работа в индустрии красоты в Самарской области оплачивается выше, чем в среднем по Поволжью

Аналитики hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, проанализировали предложения о работе в индустрии красоты и фитнеса, чтобы выяснить, в каких регионах наиболее высокие зарплатные предложения для соискателей.

«Индустрия красоты и фитнеса стала одной из наиболее пострадавших весной 2020-го года в связи с пандемией коронавируса. При этом отрасль довольно быстро начала восстанавливаться: на протяжении второй половины 2020 года-в течение 2021 года наблюдалась положительная динамика вакансий. В начале 2022 года объёмы найма демонстрируют прирост во всех регионах Поволжья», - комментируют Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.  

Среди регионов ПФО наиболее высокие средние зарплатные предложения для соискателей индустрии красоты и фитнеса наблюдаются в Татарстане – 39,3 тыс. рублей. При этом в среднем по Поволжью работодатели готовы платить 36,8 тыс. руб. Также зарплатные предложения выше среднего по Федеральному округу встречаются в Оренбургской (38,9 тыс. руб.), Нижегородской (38,4 тыс. руб.), Самарской (37,3 тыс. руб.) областях и Республике Башкортостан (38,1 тыс. руб.).

Наиболее низкие зарплатные предложения наблюдаются в Чувашии и Марий Эл – 28 тыс. руб. и 27,6 тыс. руб. соответственно.

 

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