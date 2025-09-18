Путин продлил спецмеры во внешней торговле до конца 2027 года

150

Президент Владимир Путин продлил до конца 2027 года специальные экономические меры по ввозу и вывозу продукции и сырья, соответствующий указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

"Внести в указ президента России от 8 марта 2022 года № 100 "О применении в целях обеспечения безопасности России специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности" <...> изменение, заменив в абзаце первом пункта 1 слова "31 декабря 2025 года" словами "до 31 декабря 2027 года", — говорится в документе.

Он вступает в силу со дня официального опубликования — 17 сентября.

Ограничения на внешнюю торговлю отдельными видами продукции и сырья ввели указом "О применении в целях обеспечения безопасности России специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности" от 8 марта 2022-го, он стал ответом на действия недружественных стран. В том числе документ предусматривает повышение экспортных и импортных пошлин на определенные товары и сырье.

Действие указа ранее уже продлевалось до 31 декабря 2025-го, теперь его продлили еще на два года — до конца 2027-го, пишет РИА Новости.

Кабмин в марте 2022 года утвердил перечень товаров в части ограничения экспорта, в него вошли в том числе технологическое, телекоммуникационное и медицинское оборудование, транспортные средства и сельхозтехника, электрическая аппаратура. Правительство уточняло, что вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии. Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке, указывал кабмин.