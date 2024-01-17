«Производительность труда»: более 160 компаний Самарской области улучшают производства с помощью нацпроекта

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В Самарской области успешно продвигается реализация национального проекта «Производительность труда», утвержденного по решению Президента РФ Владимира Путина. Благодаря участию в национальном проекте 168 предприятий региона повышают эффективность производства. Среди них компании обрабатывающей промышленности, машиностроения, торговли, транспорта, предприятия аграрного комплекса.

Компании Самарской области активно присоединяются к национальному проекту, осознавая потенциал для своего развития и повышения доходов работников. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров придаёт большое значение работе по включению в нацпроект всё новых компаний различных отраслей, поскольку каждая из них при этом вносит свой вклад в обеспечение стабильного роста производительности и конкурентоспособности региона.

Согласно данным Министерства экономического развития Российской Федерации, Самарская область находится в группе регионов-лидеров по внедрению бережливого производства. Повышение производительности труда становится неотъемлемой частью развития современного бизнеса, и национальный проект является надежной платформой для его реализации.

Оператором национального проекта является Региональный центр компетенций в сфере производительности труда в Самарской области (РЦК), где команда профессионалов предоставляет экспертную поддержку компаниям различных отраслей. Используя индивидуальный подход к каждой организации, эксперты РЦК находят современные решения для оптимизации производственных процессов и увеличения эффективности. Компании области имеют возможность улучшить качество производства, снизить издержки и стать более конкурентоспособными.

Каждый год коллектив РЦК проходит сертификацию, подтверждая свою компетенцию в соответствии с методологией Федерального центра. Такая система обеспечивает высокий профессиональный уровень поддержки предприятий области.

Результаты реализации национального проекта в Самарской области выше запланированных по всем показателям. В 2023 году более 1800 человек обучились методикам бережливого производства, количество инструкторов также увеличилось. Это говорит о растущей заинтересованности предприятий к внедрению методик повышения эффективности труда.

Завершение 90 пилотных проектов к 2023 году наглядно демонстрирует положительные изменения на производственных площадках предприятий. Участие компаний и рабочих групп в национальном проекте, при поддержке РЦК, помогает совершенствованию технологий и созданию комфортных условий труда.

Так, ПАО «Азотреммаш» (г. Тольятти), единственное в России многопрофильное предприятие по выпуску запасных частей к импортному оборудованию крупнотоннажных агрегатов, активно принимает участие в национальном проекте. Компания также осуществляет ремонт и производство оборудования для нефтехимической, нефтеперерабатывающей и энергетической промышленности.

В рамках пилотного проекта на площадке цеха энергетического теплообменного и нестандартного оборудования «Азотреммаша» были приняты меры для оптимизации производства. Проблемы избыточного запаса запчастей и ненужной транспортировки были решены путем установления норм выдачи и срабатывания запасов. Кроме того, был проведен анализ и устранение лишних движений и противопотоков на участке сборки заготовок. В результате компания смогла значительно сократить время протекания процесса, снизить незавершенное производство и повысить выработку.

Стоит отметить успехи компании Электрощит Самара, где в рамках национального проекта были применены методики бережливого производства на участке производства трансформаторов. Они широко применяются для энергообеспечения потребителей различных сфер народного хозяйства, промышленности или бытового сектора.

За шесть месяцев участия в национальном проекте Электрощит Самара сократил время протекания процесса на 52,3% и запасы незавершенного производства на 14,1%. При этом увеличил выработку на 55,1%.

Проблему избыточного запаса комплектующих изделий на складах и производстве решили на ООО «ВКЛ ИМПОРТ» (г. Самара) за счет последовательного срабатывания запасов, возврата излишков с производства на склад и установления нормы выдачи.

На участке сборки заготовок были выявлены и устранены ненужная транспортировка, лишние движения, противопотоки. Размещение рабочих мест в соответствии с последовательностью процесса сборки и исключения использования межоперационной тары, а также ручной передачи продукции, повлияло на увеличение выработки. В результате реализации пилотного проекта компания сократила время протекания процесса на 43%, объем незавершенного производства снижен на 13%, а выработка увеличилась на 10%.

Таким образом, благодаря активной работе предприятий и содействию РЦК, внедрение инструментов бережливого производства существенно повышает эффективность производственных процессов в Самарской области. Это не только улучшает финансовые показатели предприятий, но и способствует улучшению качества жизни жителей региона, создавая новые возможности для развития и роста.

Директор РЦК Константин Серов отмечает: «Тесное взаимодействие с рабочими группами предприятий позволило превзойти запланированные цели. Наша команда продолжает предоставлять качественную экспертную поддержку. А также содействовать вовлечению новых участников в национальный проект «Производительность труда». Миссия РЦК — помочь предприятиям достигать повышения производительности труда и создавать качественные продукты высокого уровня».

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области