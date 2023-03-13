Проект газового хаба в Турции находится на стадии юридического оформления и обсуждения деталей

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Проект газового хаба в Турции, предложенный Россией, находится на стадии юридического оформления и обсуждения деталей. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника агентства, вопрос инвестиций с российской стороной пока не обсуждался.

«Сейчас наряду с этим делегации параллельно ведут обсуждения по различным деталям: это и инфраструктурные моменты, и вопросы обеспечения пропускной способности, диверсификации», — указал собеседник, знакомый с переговорами по проекту.

Ранее сообщалось, что разрушительные землетрясения на юго-востоке Турции не заставят отложить проект газового хаба, но в него будут внесены коррективы. Отвечая на вопрос о возможности заморозки проекта в силу необходимости устранения последствий землетрясений, источник заверил, что «об этом речи не идет».

14 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале работы над новым газовым хабом после проведения ряда необходимых переговоров. По итогам переговоров с его российским коллегой Владимиром Путиным наиболее подходящим местом для центра было решено выбрать район Фракия.