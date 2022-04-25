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Правительство Самарской области планирует расширять сотрудничество с Республикой Беларусь

25 апреля 2022 10:52
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Правительство Самарской области планирует расширять сотрудничество с Республикой Беларусь

Первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по развитию сотрудничества с Республикой Беларусь.

В нем приняли участие зампред областного Правительства Александр Фетисов, руководитель департамента внешних связей Администрации Губернатора Самарской области Вера Щербачева и практически полный состав кабинета министров областного Правительства.

На совещании обсудили подготовку к заседанию Совместной рабочей группы с партнерами из Республики Беларусь. 

«Республика традиционно уделяет особое внимание продвижению своей продукции на российском рынке, мы также всегда были заинтересованы в развитии взаимовыгодных отношений. Сейчас, когда и наша страна, и Белоруссия оказались в условиях санкционного давления, нам крайне важно наметить новые точки соприкосновения для сотрудничества и развития наших территорий», - подчеркнул, открывая совещание, Виктор Кудряшов.

В своем докладе Вера Щербачева отметила, что 2021 год был достаточно результативным в развитии отношений с белорусскими коллегами.  В апреле Самарскую область посетила расширенная делегация республики, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко. 17 апреля 2021 года на территории региона было проведено заседание Совместной рабочей группы, в котором принял участие председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, белорусские органы исполнительной власти и заинтересованные предприятия.

Многие договоренности были закреплены подписанными Планом мероприятий по реализации двустороннего соглашения и Протоколом по итогам встречи Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Федерации Владимира Семашко.

Практически все поручения, отраженные в протоколе, к настоящему времени исполнены.

Заместитель министра экономического развития и инвестиций Алексей Ильметов отметил, что за минувший год на 32 процента вырос объем внешнего товарооборота между Беларусью и Самарской областью. Значительно увеличились экспортные поставки в республику. Самарская область отправляет в Беларусь нефть и нефтепродукты, наземный транспорт, каучук и резину, пластмассы, медь, алюминий, черные металлы, промышленное оборудование, электрические машины, автомобильную технику.

Из Республики ввозятся каучук и резиновые изделия, черные металлы и изделия из них, промышленное оборудование, продукция животноводства, пластмассы, электрические машины, сельскохозяйственная техника.

Особенно плодотворно развивается сотрудничество в сфере агропромыщленного комплекса: речь идет и о взаимных поставках сельхозтехники, и об обмене готовой продукцией переработки. При этом обе стороны уверены, что потенциал рынков сбыта далеко не исчерпан. Удачным был опыт по приобретению и капитальному ремонту подвижного состава метро, развитие этой темы также станет предметом обсуждения.

Кроме того, в ходе предстоящих контактов будут рассматриваться вопросы возможного сотрудничества по таким направлениям, как приобретение лифтового оборудования, закупка наземного транспорта для пассажирских перевозок (автобусов или электробусов, по итогам оценки экономической целесообразности) у белорусской стороны, расширение экспорта сельхозмашин в республику, строительство молочно-товарных ферм на территории Самарской области с участием белорусских инвесторов, расширение экспорта пищевой продукции из региона. Есть что предложить белорусской стороне и самарским предприятиям – производителям автокомпонентов.

В свою очередь, регион заинтересован в поставках лекарственных препаратов и медицинского оборудования. А высококачественная продукция   открывшегося в прошлом году тольяттинского предприятия по производству нитриловых перчаток может заинтересовать белорусских партнеров. Виктор Кудряшов поручил проработать все вопросы и внести их в повестки предстоящих встреч.

Председатель областного Правительства предложил также оценить заинтересованность белорусской стороны в приобретении качественной самарской электротехнической и кабельной продукции. Кроме того, отметил Виктор Кудряшов, в настоящее время министерство энергетики и ЖКХ рассматривает варианты импортозамещения насосного оборудования фильтровальных станций и оснащения очистных сооружений, строящихся в рамках реализации приоритетных национальных проектов.

«Можем предложить белорусской стороне включиться в решение этого вопроса», - акцентировал внимание Виктор Кудряшов. 

Озвучены планы по расширению сотрудничества в сфере научных разработок и студенческого обмена.

«Поле деятельности у нас широкое, и наши партнеры должны понять, что мы очень серьезно относимся к вопросам развития нашего двустороннего сотрудничества», - отметил в завершение Виктор Кудряшов.                                           

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