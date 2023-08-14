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Под Самарой пройдет XXV Поволжская агропромышленная выставка-2023

14 августа 2023 13:26
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Под Самарой пройдет XXV Поволжская агропромышленная выставка-2023

Юбилейная XXV Поволжская агропромышленная выставка-2023 состоится 2–3 сентября на площадке ФГБУ "Поволжская машинно-испытательная станция" по адресу: Самарская область, г. Кинель, пос. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82. Организатор мероприятия — правительство Самарской области при поддержке министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Такие выставки давно стали доброй традицией — ежегодно фермеры Самарской области и соседних регионов собираются, чтобы не только отметить Праздник урожая в широком профессиональном кругу, но и поделиться передовым опытом, представить свои достижения и обсудить самые актуальные проблемы развития отрасли, пишет Волга Ньюс.

На территории Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станции собираются ведущие специалисты АПК, представители крупных аграрных и перерабатывающих предприятий, а также представители смежных отраслей: производители техники и оборудования, семян и удобрений, средств защиты растений и ветеринарных препаратов. На стендах будет представлены элитные породы продуктивных животных, фермерская продукция, саженцы и многое другое. Одним словом, состоится наглядная демонстрация достижений во всех отраслях агропромышленного комплекса.

Ожидается и насыщенная деловая программа — выставка является статусной площадкой для обмена опытом, презентации достижений аграрного сектора, обсуждения актуальных вопросов развития и точек роста АПК. Под своей эгидой выставки состоятся выступления и круглые столы с участием ведущих и начинающих специалистов отрасли, представителей крупных аграрных и перерабатывающих предприятий, фермерских хозяйств, владельцев личных подворий и дачных участков, деятелей аграрной науки, преподавателей и студентов различных учебных заведений, гостей со всего региона и субъектов ПФО.

Поволжская агропромышленная выставка стала первым в России и постоянным местом проведения конкурсного показа-выводки коров: сначала молочных, а затем и мясных пород. В 2023 году состоится уже 11 конкурсный показ животных голштинизированной черно-пестрой и чистопородной голштинской породы. Активную поддержку в организации шоу нашим аграриям оказывают ведущие специалисты НКО "Ассоциация производителей КРС голштинской породы". Зрелищный и полезный для оценки племенного потенциала животных конкурс настолько понравился специалистам и посетителям выставки, что опыт Самарской области по его проведению теперь транслируют и другие регионы России.

Неудивительно, что популярность выставки растет год от года: в 2002 году она проходила как областной праздник, который посетило около 3500 человек. В 2008 году выставка получила федеральный статус и стала проводиться при информационной поддержке министерства сельского хозяйства РФ.

Сегодня это крупнейшее в Приволжском федеральном округе мероприятие. Участие в выставочной экспозиции ежегодно принимает свыше 500 предприятий и организаций АПК из более чем 20 регионов России и дружественных стран. Число гостей выставки ежегодно растёт, в 2022 году ее посетило более 50 тысяч человек.

За годы проведения выставка завоевала высокий авторитет и обрела федеральный статус, заняв достойное место в системе информационного обеспечения агропромышленного комплекса России. История выставки насчитывает сразу несколько масштабных и запоминающихся мероприятий.

Так, в 2011 году на XIII Поволжской агропромышленной выставке при поддержке Минсельхоза России и Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России организован аграрный форум "Всероссийский День фермера". В 2021 году при поддержке Минтруда России проведен Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучший ветеринарный фельдшер". Событием федерального уровня в прошлом году стал семинар-совещание "Сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой. Подготовка к озимой договорной кампании и планируемые изменения в нормативной базе", организованный при участии Минсельхоза России и Национального союза агростраховщиков.

Визитной карточкой Поволжской агропромышленной выставки является экспозиция "Сельская улица". Она играет значимую роль не только в работе выставки, но и в сохранении традиций, демонстрации многообразия народностей, промыслов и ремесел Самарской области. Ни одна региональная выставка не смогла повторить размах самарской "Сельской улицы", где каждая из 27 районных экспозиций представляет продукцию своих производителей, предприятий переработки, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, а также поделки и сувениры ремесленников и мастеров народного творчества.

25-я юбилейная Поволжская выставка готовит ее гостям и участникам много приятных сюрпризов и интересных моментов. Ведь здесь будет наглядно представлено все лучшее, что есть в агропромышленном комплексе Самарской области.

Экспозиции выставки:

  • Машины и оборудование для растениеводства, животноводства малых форм хозяйствования, запасные части, комплектующие, ГСМ
  • Растениеводство. Удобрения и средства защиты растений
  • Животноводство
  • Ветеринария. Корма. Средства для ухода
  • Агрострахование. Агролизинг. Кредитование
  • Информационно-консультационное и научное обеспечение
  • Пищевая и перерабатывающая промышленность
  • Перерабатывающее оборудование. Упаковка
  • Услуги для предприятий и частных лиц
  • Строительство, материалы
  • Садоводство. Цветоводство. Овощеводство
  • Средства массовой информации
  • Народные промыслы
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