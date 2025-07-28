Я нашел ошибку
Главные новости:
В ней приняли участие более 70 экспертов - представителей промышленных предприятий, научных и образовательных организаций, органов государственной власти и общественных институтов.
Перспективы развития промышленности в Самарской области обсудили на стратегической сессии
С 28.07.2025 по 21:00 11.08.2025.
В Самаре будет ограничено движение троллейбусных маршрутов №№ 6, 16 по ул. Некрасовская
В Самаре ночью +15, +17°С, днем +26, +28°С.
29 июля в регионе без осадков, до +28°С
Им не были  предприняты меры по предотвращению перемещения запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации товаров.
Бывший сотрудник Самарской таможни понесет наказание за свое бездействие
О предоставлении места для ребенка в МОО родителям сообщат специалисты дошкольного учреждения в соответствии с указанными в заявлении контактными данными.
1 августа в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
Минтранс: пассажиров «Аэрофлота» пересадят на рейсы «России» и «Победы»
Минтранс: пассажиров «Аэрофлота» пересадят на рейсы «России» и «Победы»
Во время экскурсии участники пройдут по набережной, побывают на Хлебной площади, узнают, как повлияла река на судьбу города и полюбуются ландшафтом самарского междуречья.
«О времени и реке»: пешеходная экскурсия музея Алабина
Обычно печень долго не сообщает о своем заболевании, а таких насчитывается более 50 разновидностей.
Самарский врач рассказала, что может навредить здоровью печени
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.55
0.69
EUR 93.35
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском Сквере Эльдара Рязанова состоится шахматный турнир
В Самаре в Сквере Рязанова пройдет игровая программа «Часики от мастера Соломона»
Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном празднованию Дня сотрудника органов следствия РФ
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Перспективы развития промышленности в Самарской области обсудили на стратегической сессии

28 июля 2025 15:57
48
В ней приняли участие более 70 экспертов - представителей промышленных предприятий, научных и образовательных организаций, органов государственной власти и общественных институтов.

Вопросы развития промышленности в регионе и отраслевые приоритеты стали темой стратегической сессии, организованной Минпромторгом Самарской области. В ней приняли участие более 70 экспертов - представителей промышленных предприятий, научных и образовательных организаций, органов государственной власти и общественных институтов.

Мероприятие стало частью большой работы над Стратегией социально-экономического развития региона до 2036 года, которая будет учитывать национальные цели, обозначенные Президентом. 

Губернатор Вячеслав Федорищев ранее отмечал, что совместно с жителями уже выработаны программные документы среднесрочного характера - утверждена программа развития Самарской области на ближайшие 5 лет.  Вместе с тем, региону необходима актуальная, долгосрочная стратегия.

Стратегические сессии охватят все ключевые сферы экономики и позволят выработать совместные решения по их развитию. 

«Стратегическая сессия открывает уникальную возможность объединить знания, опыт и идеи представителей бизнеса, науки и власти для формирования новых идей и направлений модернизации региональной промышленности. Только совместными усилиями мы сможем выстроить четкий вектор развития ключевых отраслей, обеспечивающий устойчивый экономический рост и повышение качества жизни в регионе», — подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Сессия проходила в формате открытого обсуждения по пяти ключевым секциям: фармацевтическая отрасль, развитие химической промышленности, роботизация и автоматизация производственных процессов как инструмент повышения производительности труда, перспективы развития организаций аэрокосмического комплекса и ОПК, автомобилестроение.

В работе над предложениями для Стратегии развития приняли участие представители крупнейших промышленных предприятий региона, среди которых ООО «Средневолжская химическая компания», ООО «Озон Фарм», АО «Тяжмаш», ПАО «КуйбышевАзот»; региональных институтов развития: Гарантийный фонд Самарской области, Агентство по привлечению инвестиций. В стратсессии также приняли участие депутаты Самарской Губернской Думы, представители вузов и общественных организаций.

По итогам работы в группах были сформированы пять ключевых векторов развития, в рамках которых разработаны конкретные форсайт-проекты. Среди них: внедрение GMP-стандартов в образовательные программы подготовки специалистов для фармацевтической отрасли, создание центра компетенций для химической промышленности, создание стартап-площадки для молодежи в сфере роботизации и автоматизации и др. 

Следующим этапом станет формирование рабочих групп по каждому из направлений в течение 10 дней, а также определение механизмов сопровождения проектов — проектных офисов, дорожных карт и точек контакта.

«Сессия завершилась формированием "Повестки развития промышленности Самарской области" – пакета конкретных проектов. Определены механизмы их реализации в партнерстве бизнеса и власти. Уверена, что это будет стартом новой фазы развития промышленности региона», – подчеркнула модератор стратегической сессии Наталия Медведева, руководитель бизнес-сообщества

«Топ-менеджер, создающий будущее. Волга». 
Разработанные инициативы будут учтены при формировании стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года. 

Условия для развития бизнеса создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 28.07.2025 по 21:00 11.08.2025.
28 июля 2025, 15:44
В Самаре будет ограничено движение троллейбусных маршрутов №№ 6, 16 по ул. Некрасовская
С 28.07.2025 по 21:00 11.08.2025. Благоустройство
3
В Самаре ночью +15, +17°С, днем +26, +28°С.
28 июля 2025, 15:27
29 июля в регионе без осадков, до +28°С
В Самаре ночью +15, +17°С, днем +26, +28°С. Экология
39
Им не были  предприняты меры по предотвращению перемещения запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации товаров.
28 июля 2025, 15:14
Бывший сотрудник Самарской таможни понесет наказание за свое бездействие
Им не были  предприняты меры по предотвращению перемещения запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации товаров. Закон
76
В центре внимания
Иван Носков: «В Самаре есть все условия для развития парусного спорта»
28 июля 2025  14:01
Иван Носков: «В Самаре есть все условия для развития парусного спорта»
127
Вячеслав Федорищев поздравил офицеров, мичманов, матросов и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота России
27 июля 2025  10:24
Вячеслав Федорищев поздравил офицеров, мичманов, матросов и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота России
552
Вячеслав Федорищев поздравил работников торговли Самарской области
26 июля 2025  09:45
Вячеслав Федорищев поздравил работников торговли Самарской области
694
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов следствия
25 июля 2025  13:01
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов следствия
508
Стартовал Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
25 июля 2025  11:48
Стартовал Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
493
Весь список