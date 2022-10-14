Новый резидент ТОР «Чапаевск» создаст 129 рабочих мест

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13 октября 2022 года новым инвестором подписано трехстороннее соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего развития «Чапаевск» между министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, администрацией городского округа Чапаевск.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что создание лучших условий для работы бизнеса и реализации крупных инвестпроектов на территории региона – один из приоритетов в работе областного Правительства.

Проект нового резидента подразумевает создание производственно-логистического терминала для оказания услуг хранения и складирования битумов, в том числе его приемка, хранение и выгрузка.

«Инвестиции в проект составят более 1 млрд рублей, будет создано 129 новых рабочих мест, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Вместе с одобренным проектом ТОР «Чапаевск» увеличился до 21 резидента, а общий объем инвестиций – до 12,4 млрд. рублей, при этом количество создаваемых рабочих составит 4590 человек».

В июле 2022 года, во многом благодаря инициативе Правительства Самарской области, принято федеральное постановление о продлении

на два года срока существования ТОР в моногородах. Таким образом, срок действия льготного режима в ТОР «Чапаевск» продлевается

до февраля 2031 года.

«Это позволит компаниям, получившим статус резидента

во второй или третий год функционирования ТОР, применять пониженные тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в течение полных 10 лет, что уравнивает их в правах с резидентами, получившими этот статус в первый год существования ТОР», - пояснил Дмитрий Богданов.