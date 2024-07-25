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На ярмарке поставщиков в Самаре малый бизнес и ОДК-Кузнецов обсудили возможности сотрудничества

25 июля 2024 13:38
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На ярмарке поставщиков в Самаре малый бизнес и ОДК-Кузнецов обсудили возможности сотрудничества

На площадке регионального центра «Мой бизнес» прошла очередная ярмарка кооперации представителей крупных производителей Самарской области с субъектами малого и среднего бизнеса. Организатором события выступили минэкономразвития и минпромторг региона.

Индустриальный партнер - ОДК-Кузнецов представил участникам ярмарки свои потребности в товарах и услугах, которые мог бы обеспечивать местный бизнес.

Значимость организации таких ярмарок подчеркивал врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. В ходе одной из первых встреч врио главы региона с представителями оборонно-промышленного комплекса управляющий директор ОДК-Кузнецов Алексей Соболев поддержал инициативу расширить взаимодействие с местными производителями и поставщиками товаров и услуг. Был сформирован список потребностей, которые мог бы обеспечивать местный бизнес.

«Отбор предпринимателей производился исходя из наших потребностей, и это пока новый для нас инструмент для поиска подрядчиков. В среднем порядка 20% от общего объема закупок ОДК-Кузнецов производит у субъектов малого и среднего предпринимательства – в 2023 году в денежном отношении они составили 3,5 миллиарда рублей. Мы готовы наращивать закупки в этом сегменте – есть целый ряд направлений, которые наиболее эффективно обеспечивает именно малый бизнес. Плюсы очевидны – индивидуальный подход к потребностям индустриального партнера и упрощение процедуры переговоров и документооборота, ведь мы находимся в одном регионе», - отметил управляющий директор ОДК-Кузнецов Алексей Соболев.

Ярмарки кооперации уже становятся востребованным инструментом поддержки субъектов МСП. Участниками встречи с крупным производителем стали 80 самарских компаний. Все желающие смогли презентовать свою продукцию и услуги напрямую руководителям различных служб двигателестроительного предприятия.

«Такой формат взаимодействия заказчиков в лице крупных промышленных предприятий и поставщиков из малого и среднего бизнеса станет регулярным. Мы объединяем их на одной площадке, чтобы дать возможность напрямую обсудить варианты взаимовыгодного сотрудничества. Ярмарки поставщиков призваны помочь малому бизнесу найти надежных партнеров и расширить каналы сбыта. Для крупных компаний это возможность представить свои потребности и договориться о закупках с предпринимателями региона», - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

С бизнес-сообществом на площадке ярмарки общались руководители направлений службы технического директора, службы по ИТ, дирекции по строительству, опытно-конструкторского бюро, дирекции по закупкам и логистике ОДК-Кузнецов. Они обсудили конкретную номенклатуру, требования к поставляемой продукции и возможные способы закупок.

«В первую очередь, я надеюсь, что моя компания будет полезна ОДК- Кузнецов. На площадке такой встречи может быть положено начало кооперации - такие мероприятия, на мой взгляд, крайне полезны. Они являются краеугольным камнем в сотрудничестве, ведь личное общение не заменит ничего», - отметил директор по маркетингу компании «АйТи Юниверс» Алексей Лисовицкий.

«Чем сложнее заказ, тем интереснее и сильнее растет компания. ОДК-Кузнецов - это одна из передовых, технологических производственных компаний. Очень приятно, когда привлекают тебя к такому сотрудничеству. Наверное, отсюда и вырастут новые направления, новые задачи, новые рабочие места, а значит и развитие бизнеса», - подчеркнул директор компании «АВТ» Олег Морозов.

«ОДК-Кузнецов - мощная организация, мы много знаем о них, но до настоящего времени не работали с ними. На встрече нам удалось познакомиться с руководством и узкими специалистами, отвечающими за разные направления. Мы узнали требования к поставщикам, и чем мы можем быть полезны этой корпорации», - собственник и руководитель компании «Пролайн» Алексей Липатов.

Поддержать бизнес на всех этапах его развития – цель национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», реализуемого по решению Президента страны Владимира Путина.

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