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На рынке труда Самарской области растет конкуренция

10 января 2025 10:38
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на рынке труда Самарской области растет конкуренция

Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, изучили ситуацию на рынке труда Самарской области по итогам декабря и проанализировали ключевые показатели.
 

На рынке труда Самарской области в начале января 2025 года наблюдается умеренная конкуренция. На 1 вакансию в регионе (по итогам декабря) приходится 4,5 резюме, что считается лучшим показателем в 2024 году. При этом границей нормы считается 4,0 резюме на вакансию, показатель ниже говорит о дефиците кадров.


Работодатели за последний месяц разместили 27,7 тыс. вакансий, что на 7% меньше декабря 2023 года. Соискатели же создали или обновили 125,8 тыс. резюме, что на 27% больше динамики прошлого года.
 

По итогам декабря медиана предлагаемой зарплаты в Самарской области оказалась выше ожидаемой – 63,4 тыс. рублей против 60 тыс. рублей. При этом предлагаемая зарплата по стране за месяц выросла на 1,8%, до 74,8 тыс. рублей.

 

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